¡Sectarios de tomo y lomo! Vea la sede del PSOE en la que han puesto una bandera republicana

La política en España tiene sus peculiaridades. Y ya saben que los socialistas no andan muy bien de la chaveta.

También es verdad que con la que les está cayendo, con todos los líderes desmoronándose por corrupción, es hasta normal.

En esta ocasión, unas imágenes de la sede del PSOE Madrid Centro han puesto bajo el foco su decoración

Según han corroborado diversos medios digitales, en la sala donde se celebraba un acto interno aparecen dos elementos que han desatado la polémica: una bandera republicana bien visible (junto a la ausencia de una bandera de España) y un enorme cartel de Pedro Sánchez dominando el espacio, tal como señalaba un análisis sobre el PSOE y su “nivel más extremo” en la sede central de Madrid.

Son unos sectarios de tomo y lomo. Y unos cuñaos.

Ambos símbolos han circulado rápidamente por las redes sociales, proporcionando munición tanto a la derecha como a los socios de coalición desencantados.

Mensaje para la militancia

El equipo de Sánchez ha estado trabajando durante años para construir una identidad clara: ser un partido de izquierdas sin complejos, alineado con causas simbólicas que movilizan a su base urbana y joven. La imagen proveniente de Madrid Centro encaja perfectamente con esta narrativa.

El dilema radica en otro aspecto: el PSOE gobierna gracias al apoyo de votantes moderados, muchos de ellos adultos mayores que ven la monarquía parlamentaria como un pilar esencial para la estabilidad. La tricolor exhibida en una sede puede parecer un gesto menor; sin embargo, alimenta la percepción de que la dirección se siente más cómoda operando desde un marco ideológico confrontativo que gestionando asuntos prácticos.

Algunos estrategas dentro del socialismo han advertido sobre una posible deriva peligrosa:

Se consolida una brecha entre la militancia más ideologizada y el votante tradicional centrado en la izquierda.

y el votante tradicional centrado en la izquierda. Se potencia la capacidad de la oposición para presentar al PSOE como un partido cada vez más alejado del concepto de “centralidad constitucional”.

El costo comunicativo del “culto al líder”

El otro gran componente visual es el cartel gigante de Sánchez. Este fenómeno no es exclusivo del PSOE; todos los partidos tienden hacia la personalización. Sin embargo, aquí está lo relevante:

En medio del desgaste de la confianza institucional, un partido con tanta historia refuerza la sensación de que el poder se encuentra concentrado en manos del presidente.

La narrativa vinculada al “sanchismo” encuentra en estos detalles su mejor argumento visual.

Para los opositores, estas imágenes valen más que mil discursos en el Congreso. Conectan directamente la estética interna del partido con acusaciones acerca de hiperliderazgo, control absoluto del partido y carencia de contrapesos. Al mismo tiempo, refuerzan la idea de que cualquier crítica dirigida al presidente se traduce automáticamente en crítica hacia todo el PSOE.