Soto Ivars revela rumores sobre el futuro de Silvia Intxaurrondo: «Ha vaciado el camerino…»

El panorama de TVE es tremebundo. Y si no, fíjense en lo que cuenta el periodista Juan Soto Ivars.

En una reciente entrega del espacio de entrevistas ‘La Cuota’, producido por el diario ABC, Soto Ivars ha puesto sobre la mesa una serie de rumores y especulaciones que circulan de manera insistente entre los propios trabajadores de Radiotelevisión Española (RTVE), y que apuntan a una posible e inesperada salida de la presentadora Silvia Intxaurrondo del programa matinal La Hora de La 1.

Saben ustedes de sobra que esta tipa es una de las figuras más relevantes y más dañinas del universo sanchista. Periodista palanganera como pocos, ha sido capaz de justificar lo injustificable aportándole ese tono de solemnidad que ella utiliza para intentar ser creíble al máximo.

Pero desde hace mucho tiempo, no se la cuela a casi nadie. Solo a los muy cafeteros. El estercolero de TVE con presentadoras como ella, o como Marta Flich, Gonzalo Miró y Javier Ruiz, no engaña a nadie.

Durante la conversación en la que nos centramos, Soto Ivars recurrió a la clásica metáfora de los «mentideros de Madrid» para referirse al origen de estas informaciones de tipo rumor. Él lo deja bien claro. Y lo suelta.

En concreto, el periodista sitúa el foco en un establecimiento cercano a los puntos de tránsito habituales de los empleados de la corporación pública. Según relató, es en este entorno donde el personal de base y la plantilla técnica de Televisión Española suelen compartir confidencias sobre el discurrir interno de la cadena.

Un camerino vacío y un «hasta hoy»

El núcleo de la información compartida por Soto Ivars radica en la actual ausencia de Intxaurrondo de las pantallas, justificada oficialmente por un periodo de vacaciones.

Sin embargo, el periodista de ABC señaló que el runrún interno va mucho más allá de un simple descanso estival. Según los testimonios recogidos por el columnista en sus conversaciones informales con trabajadores de RTVE, la presentadora habría vaciado por completo tanto su casillero personal como su camerino en las instalaciones de la cadena pública antes de marcharse.

«Lo que se comenta (…) es que no va a volver».

Es lo que afirma de manera directa Soto Ivars, subrayando que la acción de retirar los objetos personales ha sido interpretada por parte de la plantilla como una señal inequívoca de una ruptura definitiva o de un cambio de rumbo profesional.

Ante la gravedad del rumor, Soto Ivars explicó que intentó contrastar la información directamente con la cúpula directiva de RTVE, poniéndose en contacto con José Pablo López, quien fuera director de Contenidos Generales de la corporación hasta su destitución a principios de año. Según la versión del periodista, López rehusó mantener una conversación escrita por motivos de seguridad en las redes sociales, remitiéndole a una llamada telefónica en la que aplazó la respuesta argumentando que se encontraba finalizando otros asuntos. Tras un mensaje posterior de Soto Ivars para retomar el contacto, la respuesta fue el silencio, un «no visto» que deja el asunto en una incógnita.

El contexto de la tele pública

La figura de Silvia Intxaurrondo ha estado sujeta a una intensa exposición y polarización mediática en los últimos meses. Sectores de la oposición y críticos con la gestión de RTVE han señalado de manera recurrente la línea editorial del espacio matinal, acusándolo de mantener una postura marcadamente afín a las tesis del actual Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez. Estas críticas se intensificaron especialmente tras la renovación de su contrato por una cuantía económica que desató una fuerte polémica en el debate político y mediático. Y es que todo el proceso ha sido realmente vomitivo.

Por el momento, ni la dirección de RTVE ni la propia periodista han emitido ningún comunicado oficial que confirme o desmienta el cese de su relación laboral o su traslado a otro espacio.

Lo que queda patente, a tenor de las revelaciones de Soto Ivars, es que la marejada interna en los pasillos de Torrespaña y Prado del Rey lejos de amainar, continúa alimentando la incertidumbre sobre el diseño de la próxima temporada televisiva.