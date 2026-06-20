Antonio Naranjo: Los negocios, los dineros, las niñas de ZP, la mamá y el papá

El periodista Antonio R. Naranjo, en El Debate este 20 de junio de 2026, aborda sin tapujos un tema delicado: el papel que tienen los hijos y el entorno familiar cuando el poder se transforma en un negocio político.

Se titula la columna: Las niñas de ZP, la mamá y el papá,

Y en ella, Naranjo se atreve a reventar la burbuja de la compasión selectiva y llega a una conclusión incómoda: aquí nadie puede escudarse en su edad.

Desde el primer momento, su postura es clara:

«Ya está bien de lamentarlo por ellas, como por Begoña, Sonsoles o David: son todos iguales y todos deben acabar en el mismo sitio».

A partir de esa premisa, Naranjo construye un texto que entrelaza crónica judicial, ajustes de cuentas políticos y una crítica mordaz al uso instrumental de la familia en la esfera pública. El contexto es relevante: se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, sus negocios internacionales y cómo esto repercute directamente en Pedro Sánchez y su círculo cercano.

El padre, los negocios y el espejo de Sánchez

Naranjo coloca a Zapatero en el ojo del huracán, no solo como ex presidente, sino también como un operador global que saca partido a su pasado institucional para operar desde las sombras. La frase clave que une este paralelismo con Sánchez se presenta casi como un plano secuencia que conecta la Audiencia Nacional, el Palacio de La Moncloa y la geopolítica:

«Zapatero está físicamente en la Audiencia Nacional, ante ese hombre tranquilo llamado Calama que promete tardes de gloria, pero también lo está Pedro Sánchez, que es quien firma el rescate de Plus Ultra, se va a China a alinearse con Xi Jinping o cede el Sáhara a Marruecos».

Aquí Naranjo no solo destaca la presencia judicial del ex presidente; también resalta que cada decisión cuestionable del actual jefe del Ejecutivo está ligada a una red de intereses donde los “clientes” del zapaterismo no son una casualidad, sino un patrón recurrente. Por ello remarca: «La coincidencia entre los clientes de ZP y las decisiones en su favor de Sánchez merece pieza separada, en el Parlamento y en los juzgados». El texto sugiere que lo ocurrido entre Zapatero y Sánchez no son episodios aislados; más bien forman parte de una trama continua que entrelaza diplomacia, rescates empresariales y favores mutuos.

Las hijas en el centro del tablero

El momento más incómodo del artículo surge cuando la atención se desplaza hacia las hijas. Naranjo desmonta la coartada del “pobrecitas” y coloca a Laura y Alba Zapatero al mismo nivel de responsabilidad que el resto del clan familiar. Lo hace con una frase contundente que resume la lógica del enchufe convertido en sistema:

«Y las niñas han puesto el cazo por todo ello, facturando con una miniempresa de medio pelo más de un millón de euros a firmas que, como las multinacionales patrocinadoras de la cátedra de Begoña Gómez, no pagaban por unos servicios, sino que cumplimentaban favores o aflojaban la cartera por ser quienes son y estar a la vera de quien están».

El artículo no se limita al aspecto económico. Pone sobre la mesa la desigualdad real existente en España: esa “meritocracia” ficticia donde dos jóvenes sin trayectoria relevante logran contratos y propiedades inalcanzables para muchos. La frase siguiente es un duro resumen sobre esta brecha:

«Por muy tontas que Laura y Alba fueran, saben perfectamente que las contrataban por su padre; que el coste de sus servicios estaba fuera del mercado; que realmente era un montaje para diversificar los pagos; y que nadie en España, a su edad, puede comprarse un piso en Madrid al contado como si fuera a una taberna a darse un capricho».

En esas líneas, Naranjo conecta cuatro ideas fundamentales: el conocimiento consciente por parte de las hijas, la sobrefacturación, el uso encubierto de sociedades como fachada y lo obsceno de adquirir una propiedad inmobiliaria pagada al contado. Nada encaja con lo habitual en la vida cotidiana para cualquier joven español.

El “no” que nunca llegó

La reflexión moral del artículo gira alrededor de un reproche directo: no basta con señalar al padre si las hijas deciden jugar con las mismas cartas marcadas. El autor incluso adopta un tono casi fábula oscura al referirse al ex presidente mediante una metáfora épica:

«Las hijas de Zapatero y su esposa pudieron decir que no; debieron decirle a Gandalf que parecía Sauron; que no necesitaban ni tanto dinero ni tanto chanchullo; y podían vivir con lo justo fruto de un trabajo honesto».

Ese “pudieron decir que no” funciona como vara para medir hasta qué punto los cercanos al poder son cómplices cuando se benefician directamente del privilegio otorgado por el cargo. La conclusión final del párrafo es breve pero contundente: «Y no lo hicieron: pusieron la mano y aceptaron participar en los dividendos».

Clanes, lealtades y destino común

El análisis realizado por Naranjo va más allá del caso específico de Zapatero. Hay una conexión subyacente entre él y Sánchez, sus parejas e hijos e incluso sus mascotas; todo ello dibuja una especie de nueva aristocracia política. A lo largo del artículo se insinúa que Begoña Gómez, Sonsoles, David y las hijas forman parte del mismo ecosistema donde los apellidos abren puertas mientras cierran bocas. De ahí esa frase inicial: «Ya está bien de lamentarlo por ellas, como por Begoña, Sonsoles o David: son todos iguales y todos deben acabar en el mismo sitio».

La crítica va más allá del escándalo puntual; denuncia una cultura política donde el poder se hereda casi por ósmosis. Una esfera donde la política exterior se mezcla con negocios privados y donde la familia se convierte también en línea directa para obtener ingresos. En esta lógica planteada por Naranjo, lo verdaderamente importante no es solo lo llevado ante los tribunales hoy en día en la Audiencia Nacional, sino lo que nuestra sociedad está dispuesta a tolerar cuando quienes “ponen el cazo” tienen nombres conocidos.

Al final del día queda un cuadro inquietante sobre la reciente historia política española: padres jugando a ser magos mientras coquetean con sombras oscuras; hijas cambiando ideales juveniles por jugosos contratos; y un país observando este teatro familiar numeroso con mezcla entre escándalo e impotencia difícilmente evitable.