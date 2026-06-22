El capítulo más sórdido de Ábalos que Entrambasaguas ha sacado a la luz

Es un día genuino para esta narración.

El mismo día en que sale la sentencia del caso mascarillas, por la que el exministro José Luis Ábalos estará en la cárcel durante 24 años, rescatamos este pasaje absolutamente sórdido.

Lo contó el periodista Alejandro Entrambasaguas, entrevistado por el youtuber Wall Street Wolverine.

Este episodio, narrado con minuciosidad en un reportaje sobre la estancia de Ábalos en Perú, presenta un escenario delicado: un dirigente clave del PSOE, en plena época de poder tanto orgánico como gubernamental, termina en una cama, atado y expuesto, en un contexto donde se mezclan excesos personales y riesgos políticos.

Según explicó Entrambasaguas, la historia fue narrada en su día por el empresario peruano Segundo Valle, quien asegura haber mantenido una estrecha relación con Ábalos durante aquellos años como su socio en Perú. El relato describe una escena tan sorprendente como propia de una película de Torrente: Segundo Valle acudió a recoger al entonces dirigente socialista a su hotel para visitar unas instalaciones vinculadas a un proyecto público y, al ver que no bajaba y tardaba mucho, decidió subir a la habitación a ver qué pasaba, “y se encontró una escena dantesca, el exministro, ex mano derecha de Sánchez, atado a la cama desnudo, porque no le había pagado a la prostituta”.

«Lo puedo contar porque es gracioso. El socio de Ábalos había quedado en Perú con él y no bajaba en el hotel. El socio subió a ver qué le pasaba y se encontró una escena dantesca. El exministro, mano derecha de Pedro Sánchez, atado a la cama. La prostituta lo había atado a la cama, desnudo, porque no le había pagado. Es surrealista. Esto está contado por el exsocio peruano de Ábalos. Ábalos dijo que no conocía a ese señor, pero esa noche que él dijo eso yo estaba en Horizonte, con Iker Jiménez. ¿Sabes lo que enseñamos esa noche en Horizonte? Las fotos que demostraban que Ábalos fue su padrino de boda cuando se casó en Perú».

El coste político de la humillación

Para Ábalos, el daño simbólico es innegable. Este tipo de episodios refuerzan la imagen negativa de un político desbordado por su entorno y sus propias decisiones. El socialista que gestionaba aeropuertos e infraestructuras queda reducido al protagonista casi trágico-cómico atrapado literalmente entre sábanas.

Para el PSOE y para el Gobierno, esta historia acumula sedimentaciones sobre un mismo terreno:

Ausencia de filtros adecuados al seleccionar cuadros.

Tolerancia interna hacia conductas imprudentes mientras el dirigente sea útil.

Reacción tardía solo cuando la presión mediática resulta insostenible.

La consecuencia más peligrosa no es solo la erosión del partido; es consolidar la idea errónea de que la política es un escenario donde los bochornos no tienen consecuencias reales y donde los criterios para acceder al poder dependen más de lealtades informales que por méritos personales.

Una cama, un país y algunas ironías

El episodio deja varias curiosidades significativas:

Que un exministro termine atado en una cama hotelera en Perú refleja tanto su gestión del riesgo como la confianza desmedida con que algunos han vivido su tiempo en el poder.

refleja tanto su gestión del riesgo como la confianza desmedida con que algunos han vivido su tiempo en el poder. Que este hecho salga a luz ahora, tras su caída por otra trama anterior, pone en evidencia esa tendencia española a descubrirlo todo cuando ya no hay fuerza interna para defenderse.

Y aunque medio país lo tome con sorna, no oculta un dato incómodo: una democracia madura debería exigir a sus dirigentes algo más que simplemente no acabar a merced ajena dentro de habitaciones extrañas.

Al final, entre sábanas y cintas adhesivas, la historia de Ábalos encapsula toda una época: gran influencia pero escaso pudor; además, deja esa sensación creciente de que la política se ha convertido en un espacio donde casi todo es posible… salvo mantener intacta la dignidad.