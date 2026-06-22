'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez desata una cacería humana contra Peinado!

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La auténtica cacería y acoso coordinado contra el magistrado que instruye el caso de Begoña, el juez Peinado, está en su máximo apogeo.

PP y VOX denuncian que el Ejecutivo utiliza el aparato estatal, querellas institucionales y declaraciones públicas de sus ministros con el único fin de desacreditar, presionar y neutralizar la labor del juez encargado del caso.

La contraofensiva de Moncloa se intensificó notablemente a raíz de las medidas cautelares impuestas por el juzgado en este fin de semana, que incluyen la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la prohibición de salir del país por riesgo de fuga, además de la citación para el próximo juicio.

El entorno del presidente y diversos sectores del PSOE defienden que estas acciones judiciales carecen de base técnica, calificándolas de «despropósito» y de «golpe de Estado judicial» encubierto para desgastar políticamente al Gobierno. No obstante, para los críticos del Ejecutivo, los premios y ascensos otorgados a miembros de la Abogacía del Estado que colaboraron en las querellas contra el magistrado son la prueba definitiva de una campaña de represalias institucionales.

Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este lunes 22 de junio, con Vicente Gil (OkDiario) y Carlos García Adanero, diputado del PP en el Congreso.

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