Jorge Bustos relata la nueva hoja de ruta de Sánchez usando a Begoña como mártir: “Rasca más escaños”

En su monólogo de este lunes 22 de junio de 2026 en ‘Herrera’ en COPE, el periodista Jorge Bustos analizó la situación abierta tras el auto del juez Juan Carlos Peinado que envía a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos de corrupción y le impone medidas cautelares inéditas para la esposa de un presidente del Gobierno.

Bustos destacó que Pedro Sánchez se convierte en “el primer presidente de la historia a cuya mujer envían a juicio por corrupción”. El auto de 84 páginas describe, según el comunicador, “una concepción patrimonial del poder” por parte del matrimonio presidencial desde su llegada a Moncloa. Bustos citó ejemplos como la captación de fondos de empresas reguladas por el Gobierno, cartas de recomendación o el registro a nombre propio de software valorado en 150.000 euros donado por grandes compañías.

La estrategia política: victimismo y plebiscito emocional

El editorial se centró especialmente en la hoja de ruta que, a juicio de Bustos, ha activado Moncloa tras el golpe personal que supone el caso para Sánchez. El periodista advirtió de una “vuelta de tuerca al argumento peronista del lawfare” y una campaña de ataque contra jueces, fiscales, agentes y periodistas.

“El plan es atizar el victimismo preelectoral”, señaló Bustos. Según su análisis, Sánchez intentaría convertir el caso en un plebiscito emocional utilizando a Begoña Gómez como mártir. El objetivo: confundir a la opinión pública, presentar todo como un ataque de “fachas con toga” al Gobierno y “rascar más escaños de los previstos” en las próximas generales.

“Usar a la mártir Begoña para un plebiscito emocional, o sea, insultar la inteligencia de los ciudadanos hasta aturdirnos a todos, desmoralizarnos a base de ruido, paranoia y guerracivilismo”, resumió Bustos.

Críticas a las medidas cautelares y al futuro del caso

Bustos valoró el “coraje” del juez Peinado para aplicar el principio de igualdad ante la ley, pero cuestionó la proporcionalidad de algunas medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias cada 15 días). Consideró “difícil de justificar” la retirada del pasaporte y “demasiada fantasía” la alusión a los escoltas. Previó que la Audiencia Provincial de Madrid probablemente las anule.

El caso pasa ahora a la Audiencia, que decidirá si se celebra el juicio, por qué delitos y en qué formato. Bustos recordó que este tribunal ya ha corregido parcialmente al instructor, pero también ha avalado lo fundamental de la investigación.

El monólogo concluyó advirtiendo de los riesgos de la estrategia elegida por Sánchez: “Llegará el día en que Pedro Sánchez se arrepentirá del remedio mafioso con el que quiso combatir la enfermedad”.