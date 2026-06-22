Vea la caída en desgracia (y la pelea) del presidente del Ateneo, Luis Arroyo, fiel perro de presa de Sánchez y Zapatero

El nombre de Luis Arroyo ha cambiado drásticamente en pocos días. Pero a muchos, nunca nos engañó.

Este tipo siempre fue un hooligan, enmascarado bajo la apariencia de asesor o cualquier pseudónimo del estilo, Arroyo siempre fue un socialista perfecto perro de presa en televisiones y donde correspondiera para los intereses de Sánchez y, por tanto, de su padre político, Zapatero.

Ahora, junio de 2026, podemos afirmar sin pillarnos los dedos que los tres están en una situación lamentable.

Zapatero, ya saben ustedes, ha pasado de ser el iluminado del socialismo a alguien apestado. Y Luis Arroyo se ha comido en buena medida lo de poner la cara por el expresidente.

Y tres cuartas de lo mismo con el caso de Pedro Sánchez. Claro que, el marido de Begoña, es quien le colocó ahí, como presidente del Ateneo de Madrid, donde tiene su fueguito interno montado.

La controversia por su intervención pública, las rectificaciones posteriores y el descontento interno en el Ateneo de Madrid han dejado al descubierto una grieta que no parece ser un simple tropiezo comunicativo, sino una cuestión de desgaste político y reputacional.

La situación tiene un toque irónico propio de Madrid: el presidente de una institución con tanta historia, destinada a proteger el debate sereno, se ve envuelto en una disputa que combina defensa política, errores narrativos y un clima de creciente desconfianza. En el fondo, lo que se discute es más que la figura de una persona; es el coste de transformar una tribuna cultural en altavoz de una estrategia partidista.

Puñetazos y descontento en el Ateneo

El problema trasciende lo puramente partidista.

En el Ateneo de Madrid crece la inquietud por cómo Arroyo ha manejado su papel y por el daño potencial que esta exposición puede causar a una entidad cuya existencia depende de la credibilidad y del prestigio acumulado durante años.

Cuenta OkDiario que buena parte de los socios consideran que su actuación está degradando la institución y que su apoyo a Zapatero se ha convertido en algo lamentable sin paliativos.

Este dato es significativo porque el Ateneo no es cualquier organización ni un club de opinión cualquiera. Su presidente debería ser quien mitigue conflictos, no quien los amplifique. Cuando la controversia se instala en la mesa directiva, deja de ser algo puntual y afecta a la gobernanza, a la imagen pública y a la capacidad para atraer perfiles diversos. En este sentido, el golpe ya no es solo político; es institucional. Y tiene los días contados.

Y es que no podemos olvidar lo sucedido el pasado 2025, donde Luis Arroyo protagonizó una lamentable pelea de las que tanto gustan y que sin embargo a duras penas trascendió.

‘El Español’ la recuerda precisamente para señalar a Arroyo y demostrar que está bien quemado al frente de esta institución.

El blog Centro de Estudios Ateneos desarrolla lo vivido con precisión:

El denunciante M.E S relató que el presidente del Ateneo de Madrid irrumpió en el interior del inmueble situado en la calle Santa Catalina nº 10 junto a la sede del Ateneo, para la retirada de muebles, mientras se realizaban labores de recogida junto a la empresa encargada de realizar dicha tarea. El denunciante asegura que Luis Arroyo entró gritando y exigiendo la manipulación de instalaciones eléctricas, pese a que sabía que no podía acceder al local, ya que existe un procedimiento judicial abierto por el mismo motivo en el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid. Los hechos no quedaron ahí: de acuerdo con el testimonio de los testigos, Arroyo llegó a insultar y empujar a un trabajador de la empresa. Como prueba, el denunciante ha aportado un vídeo con la secuencia completa de lo ocurrido, el cual podría incorporarse al procedimiento en caso de ser requerido por el juez. En dicho video se observa una discusión entre ambos con la siguiente secuencia de los hechos.

Sea como fuere, este ‘señor’ se encuentra en una situación lamentable, defendiendo a presuntos corruptos y manejando una institución, puesto a dedo por Sánchez, de forma lamentable. Todo esto, por cierto, con bastantes maneras de hooligan. A los hechos nos remitimos.

Papelón y rectificación

Pero es que su papelón como portavoz o defensor en las teles de Zapatero le ha llevado, claro, al desastre.

Cuenta El Mundo cómo Arroyo tuvo que rectificar por haberse ‘comido’ la defensa de su valedor en el caso de las joyas de unos pocos miles de euros…