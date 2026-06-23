¡Aldama amenaza a Sánchez y a Begoña con meterles en la cárcel!

Apenas 24 horas después de que saliera publicado el fallo del Tribunal Supremo contra Ábalos y Koldo, el momento de máxima tensión perdura.

Van ser días movidos en lo político y mediático, y en esas estamos capeando el temporal desde ‘La Retaguardia’ con los mejores analistas del panorama.

En la misma noche de autos, uno de los aludidos y condenados (aunque no pasará por la cárcel por colaboración con la Justicia), Víctor de Aldama, se quedó bien a gusto amenazando a diestro y siniestro -a presidente y señora- en Horizonte con Íker Jiménez.

La cosa se le va a poner truculenta, más aún, al socialista número 1, y esto de Ábalos y Koldo solo ha sido un aperitivo.

Lo descubrimos todo en ‘La Retaguardia’ de la mano de Mario Garcés y Carmen Obregón.