'LA RETAGUARDIA'

¡Aldama amenaza a Sánchez y a Begoña con meterles en la cárcel!

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Pedro Sánchez.

¡Qué bochorno! Sánchez reacciona a la pena de cárcel de Ábalos y Koldo grabándose un TikTok con consejos para sobrellevar el calor

Apenas 24 horas después de que saliera publicado el fallo del Tribunal Supremo contra Ábalos y Koldo, el momento de máxima tensión perdura.

Van ser días movidos en lo político y mediático, y en esas estamos capeando el temporal desde ‘La Retaguardia’ con los mejores analistas del panorama.

En la misma noche de autos, uno de los aludidos y condenados (aunque no pasará por la cárcel por colaboración con la Justicia), Víctor de Aldama, se quedó bien a gusto amenazando a diestro y siniestro -a presidente y señora- en Horizonte con Íker Jiménez.

La cosa se le va a poner truculenta, más aún, al socialista número 1, y esto de Ábalos y Koldo solo ha sido un aperitivo.

Lo descubrimos todo en ‘La Retaguardia’ de la mano de Mario Garcés y Carmen Obregón.

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