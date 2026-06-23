El hijo de Ábalos, como nunca le habías visto tras la sentencia a su padre: «¡Me han reventado la vida!»

La política en España ha estado sumida en un espectáculo constante, pero lo de este 22 de junio será difícil de superar.
Condena ejemplarizante del Tribunal Supremo, metiendo 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo, y librando al que colaboró con la Justicia para demostrarlo todo, Aldama.
Así que otro de los que han sufrido daños colaterales en todo este juego, el de la política y el consiguiente mediático, Víctor Ábalos, el hijo, vivió una condena paralela ayer. Y por supuesto, la mostró en televisión.
El primogénito del exministro irrumpió en la tele vespertina con un mensaje tan desgarrador como incómodo para el espectador: “¡Me han reventado la vida!” y “mi padre se va a morir en la cárcel”.
En su primera aparición televisiva tras el fallo, captada por Cuatro en Todo es mentira, Víctor Ábalos, claramente afectado, combina reproches e incredulidad con una sensación palpable de derrota. En el programa se enfatiza que habla “un hijo que acaba de enterarse de que su padre ha sido condenado a 24 años de cárcel”, y Risto, muy atento en silencio, consciente del momento televisivo.
Primer plano, voz entrecortada y frases breves cargadas de rabia. El relato en el que Víctor Ábalos apunta tanto hacia la Justicia como hacia el entorno político.
«Esto es un aviso a navegantes, todo lo que viene va a ser por esta línea. Hasta que no llegue el PP esto va a ser así, cuando llegue el PP pasará a otra pantalla. Esto lo vamos a ver todos. Y encima estos vienen con ansias, que se creen que son los dueños de las instituciones. Y si no las ocupan ellos, ¡a patada limpia! Si Sánchez se hubiera ido, ya no les interesaría investigar nada. Esto es una locura, qué asco».
«Ha habido una campaña iniciada por fuego amigo en la que nos han tratado peor que a un perro. Toda la parte de deshumanización ha venido del Partido Socialista, para que muchas personas juzguen a mi padre sin haber nada. Acaba de haber una sentencia hace unos días en la que se dice que no se puede decir que mi padre ha contratado prostitución, pero lo que nos exonera a nosotros, se entierra».
«Mi padre en 42 años ha hecho mucho por este país, pero a mi padre le mató aquel debate de moción de censura porque le puso en la diana».
«Perdona, Risto, se me va un poco el norte…»
Animaba Risto entonces al personaje, y le preguntaba cómo se va a ganar la vida ahora:
«Yo me gano la vida… Es que no es sobre mí. A mí me han reventado la vida, pero yo saldré adelante, porque no se me caen los anillos. He trabajado toda la vida en América Latina porque no he podido en España. Cuando pueda, que será cuando mi padre esté bien, que se va a tirar unos años hasta que haya unos recursos… Tengo claro que empresario no puedo ser y nadie me va a contratar. Pero no pasa nada, de lo que sea, yo no necesito Ferraris ni yates, lo que me vale a mí son mis valores y mi educación, ¡no la de otros que pasan por encima de las personas, que es lo que ha hecho el PP!»