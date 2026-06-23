Sánchez en el punto de mira: la prensa internacional considera la condena a Ábalos un vergonzoso episodio para España

La sentencia del Supremo contra José Luis Ábalos ha resonado más allá de las fronteras españolas, encendiendo las alarmas en la cobertura internacional sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, completamente rodeado por la corrupción. Mientras en Moncloa se intenta asimilar este sismo político, diarios en ciudades como Londres, París y Roma empiezan a dibujar un panorama incómodo: el de un presidente acorralado por los escándalos que afectan a su entorno más próximo y que se aferra al poder sin importar el costo.

En esta narrativa se entrelazan justicia, reputación y una visión global. El exministro de Transportes, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se convierten en personajes involuntarios de un caso que los medios internacionales vinculan directamente con la estabilidad del Gobierno español y la credibilidad de sus instituciones.

Una condena que resuena fuera: 24 años para Ábalos, 19 para Koldo

El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el caso Mascarillas, una de las derivadas de la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo, aceptando sin reservas la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Su exasesor Koldo García ha sido sentenciado a 19 años, mientras que Víctor de Aldama enfrenta cuatro años y medio, pena que no cumplirá en prisión gracias a su colaboración con la justicia.

Varios aspectos de esta sentencia han tenido un impacto notable en el ámbito internacional por el perfil político de Ábalos como exministro de Transportes, su rol previo como número dos del PSOE y figura clave durante la ascensión de Pedro Sánchez y por la conexión del caso con contratos de mascarillas durante la pandemia, un asunto muy delicado desde el punto de vista público.

La repercusión va más allá del dato judicial. El eco se siente también al considerar cómo esa condena se inserta en un contexto más amplio: investigaciones abiertas que salpican a personas cercanas al presidente y una oposición que presenta este caso como una prueba evidente del deterioro institucional.

De The Guardian a Le Monde: así se relata el caso fuera

La cobertura por parte de la prensa internacional coincide en un aspecto clave: la condena no se interpreta únicamente como un episodio aislado de corrupción, sino como un golpe directo al entorno del presidente.

El diario británico The Guardian describe a Ábalos como la «ex mano derecha del presidente del Gobierno», enfatizando la severidad de los 24 años de prisión impuestos por corrupción. Este periódico enlaza el caso con otro frente delicado para Moncloa: la situación judicial de Begoña Gómez , esposa de Sánchez, quien enfrenta cargos por corrupción y tráfico de influencias y debe entregar su pasaporte ante el riesgo de fuga.

describe a Ábalos como la «ex mano derecha del presidente del Gobierno», enfatizando la severidad de los impuestos por corrupción. Este periódico enlaza el caso con otro frente delicado para Moncloa: la situación judicial de , esposa de Sánchez, quien enfrenta cargos por corrupción y tráfico de influencias y debe entregar su pasaporte ante el riesgo de fuga. Por su parte, Le Monde subraya que el exministro fue una figura clave en el ascenso al poder de Sánchez y desempeñó un papel importante dentro del PSOE cuando ocupaba la secretaría de Organización. El mensaje es claro: no estamos hablando solo de un dirigente menor, sino alguien que estuvo en el núcleo del proyecto político actual.

subraya que el exministro fue una en el ascenso al poder de Sánchez y desempeñó un papel importante dentro del PSOE cuando ocupaba la secretaría de Organización. El mensaje es claro: no estamos hablando solo de un dirigente menor, sino alguien que estuvo en el núcleo del proyecto político actual. La cadena Euronews presenta esta condena como un duro golpe político para el Ejecutivo justo cuando aumentan las investigaciones sobre su entorno. Este enfoque es más institucional, planteando hasta qué punto esta situación podría debilitar la capacidad de Sánchez para liderar tanto dentro como fuera del país.

presenta esta condena como un para el Ejecutivo justo cuando aumentan las investigaciones sobre su entorno. Este enfoque es más institucional, planteando hasta qué punto esta situación podría debilitar la capacidad de Sánchez para liderar tanto dentro como fuera del país. El británico The Times da un paso más al vincular este escándalo con la propia supervivencia del Gobierno, sugiriendo que lo ocurrido con Ábalos podría conducir incluso al derrocamiento del Gobierno socialista .

da un paso más al vincular este escándalo con la propia supervivencia del Gobierno, sugiriendo que lo ocurrido con Ábalos podría conducir incluso al . La agencia financiera Bloomberg destaca que el condenado formó parte del círculo más cercano al presidente y señala que esta sentencia aumenta aún más las tensiones sobre un Gobierno ya afectado por diversas crisis judiciales y políticas.

destaca que el condenado formó parte del círculo más cercano al presidente y señala que esta sentencia aumenta aún más las tensiones sobre un Gobierno ya afectado por diversas crisis judiciales y políticas. Finalmente, el italiano Corriere della Sera también retrata a Ábalos como «antigua mano derecha de Sánchez» e incluye referencias al llamado Caso Begoña, conectando ambos episodios como factores críticos que cuestionan la permanencia del presidente en su cargo.

El cuadro que emerge es claro: un dirigente, Pedro Sánchez, atrapado entre decisiones judiciales que afectan a su antiguo núcleo duro y una opinión pública internacional cada vez más atenta a los escándalos relacionados con su equipo.

“The Pedro The Hansome” a “Tricky Peter”: una historia torcida

Durante años, ciertos sectores de la prensa internacional habían construido una imagen favorable de Pedro Sánchez, presentándolo como un líder moderno, europeísta y hábil negociador; ese famoso “The Pedro The Hansome” se había consolidado como símbolo renovador del socialismo europeo. Sin embargo, ese relato comienza a mostrar fisuras.

En algunos análisis recientes, ya no aparece solo como el dirigente fotogénico capaz de resistir mociones y giros parlamentarios. Ahora lo perciben también como una versión más problemática, casi una especie de “Tricky Peter”, rodeado por sospechas y casos que le salpican políticamente aunque no enfrente cargos penales directos. La palabra clave aquí es “entorno”.

Los enfoques internacionales resaltan:

La sucesión incesante de escándalos relacionados con figuras cercanas al presidente.

La percepción creciente de que el caso Ábalos refleja una deriva hacia la corrupción dentro del poder ejecutivo.

La contradicción entre los discursos sobre regeneración política y los hechos que emergen.

Este cambio en el tono informativo no es trivial. Impacta directamente en cómo otros gobiernos, inversores y ciudadanos europeos observan a España, abriendo paso a una narrativa llena de bochorno internacional que es utilizada por la oposición en su discurso interno.

Un golpe a la imagen nacional: entre vergüenza y desgaste

Lo que está en juego aquí no es solo el futuro político de un exministro. La sentencia junto con su tratamiento mediático proyecta una percepción preocupante sobre nuestro país: