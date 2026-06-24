¡Sánchez enloquece tras la condena de Ábalos y suplica a sus socios en el Congreso que le dejen seguir!

Son 48 horas ya desde la condena a José Luis Ábalos y Koldo García, y definitivamente ha supuesto un maremoto con epicentro en el panorama político, aunque aún no se ven los destrozos.

Dicen las malas lenguas, que son las que más nos gustan en ‘La Retaguardia’, que Sánchez está realmente nervioso y pide por favor a sus socios de Gobierno que le dejen seguir y agotar la legislatura… Y es que ya saben que Rufián, por ejemplo, ya ha enseñado la patita…

Este mismo miércoles Pedro Sánchez tiene chapa para rato en el Congreso, sin límite de tiempo, de modo que puede contar carros y carretas que tampoco nadie le va a escuchar muy a fondo.

Con Víctor Sánchez del Real (exdiputado y experto en comunicación) y Marcos Ondarra (periodista en The Objective), abordamos todo esto, que tiene más recovecos que el mercado de Julián Álvarez.