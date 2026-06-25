Ayuso dispara contra el obsesionado Sánchez tras su ataque en el Congreso: “Me gusta mucho la fruta”

No se cortó lo más mínimo.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se sentó este jueves 25 de junio de 2026 en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) un día después de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez, lanzó un ataque contra la pareja de la popular, Alberto González Amador, mientras los casos de corrupción del PSOE ahogan al Gobierno socialista.

“Volví a recordar que me gusta mucho la fruta y que España está en manos de este señor que es un personaje lo más nefasto que hemos tenido en democracia”, afirmó sin rodeos Ayuso a Ana Rosa Quintana al arranque de la entrevista.

«Sánchez, eres un sinvergüenza», afirmó la líder madrileña, y según sus palabras, el socialista está «preso de la corrupción que le ata» y «totalmente fuera de control», lo que le lleva a conducir al país «al choque».

«Él está desquiciado, pretende desquiciarlo todo. Sin embargo, lo que se va demostrando día a día es que tiene las horas contadas y que, por más que lo intente, este proyecto que nunca debió nacer está a punto de caer totalmente carcomido«, sentenció la presidenta regional.

La presidenta denuncia una operación de Estado contra ella

Díaz Ayuso denunció que, desde hace “muchos años” lleva “soportando” una “operación de Estado” orquestada por el Ejecutivo socialista.

Por otro lado, la presidenta sacó pecho de su gestión en la Comunidad de Madrid, por la cual ha demostrado “rectitud, ley, orden, cumplir un programa electoral y ser normal”.

De igual forma, criticó que el Congreso se encuentra “secuestrado” por Sánchez y sus socios de Gobierno.

En cuanto al socialismo, aseveró que viven “a costa del pueblo” y recalcó las diferencias entre el socialismo clásico y el actual, que representa la “prostitución, joyas, cajas fuertes y tramas sórdidas”.

Preguntada por la opción de convocar elecciones anticipadas, la popular descartó esa opción y aseveró que tanto el PSOE como los grupos que le sostienen forman parte de «la misma mafia». En esta línea, Díaz Ayuso advirtió del pucherazo que puede llevar a cabo Sánchez manipulando el censo.

«Vamos a denunciarlo y a asegurar que en ese proceso haya observadores y que la propia Unión Europea actúe. No puede ser que se siga inflando el censo cada día a gran velocidad como ya se ha hecho con la regularización. Por más que gane el PP, casualmente, todo lo que venga con una urna, un sobre, le va a dar la ventaja al PSOE. Este señor que es un disparate para España, es lo peor que nos ha pasado a todos, no dudará en hacer lo que sea porque no tiene otra opción. No tiene un lugar mejor donde irse, no le queda opción».