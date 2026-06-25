Guillermo Rocafort exige Justicia por la Dana de 2024: «Sánchez dejó que la gente se muriera»

Guillermo Rocafort es abogado e historiador y cuenta con más de 20 libros vendidos, el último, de hecho, es el que viene a presentar a Periodista Digital en esta última semana de junio de 2026: DANA 2024.

Rocafort es Licenciado en Derecho, en Empresariales, Diplomado en Estudios Jurídicos Avanzados, Doctor en Economía y Acreditado por el Estado Español como investigador en Humanidades. Además, es un polémico tertuliano que siempre está dispuesto a ofrecer sus puntos de vista. y un buen amigo de la casa Periodista Digital. Se sienta para charlar con Alfonso Rojo en el marco del espacio Tiempo de Hablar, donde, por cierto, ya estuvo en una ocasión pasada hablando de Sánchez, hidrocarburos y demás escándalos.

«Como siga la cosa así, en España vamos a acabar como en Reino Unido. Aquí ya lo hemos visto con dos varas de medir, por ejemplo para proteger a los políticos en los juzgados, y luego con el pueblo. A mí me dan mucha vergüenza los sindicatos comegambas, menos los de Samuel Vázquez y Alfredo Perdiguero, porque les dan un despacho y actúan con un corporativismo que les acaba perjudicando… Los escoltas acompañan a Ábalos, han sido encubridores o cómplices de los delitos del sanchismo. ¿Porque los escoltas qué son? ¡No informan a la policía o al juez!»

Sobre su libro y el escándalo de gestión en la DANA que en noviembre de 2024 azotó Valencia, Rocafort deja varios titulares: