El mensaje de Zapatero a Gertru: «Es muy confidencial el papel. Rómpelo. Mañana vienen Santos y JF»

El whatsapp enviado por José Luis Rodríguez Zapatero a su secretaria Gertrudis Alcázar ha reavivado una de esas narrativas que en el ámbito político pesan más por las insinuaciones que por lo que realmente se expresa.

Y es que, señores, estamos ante una trama que tendrá su propia serie de ficción y que acabará, esperemos, con un expresidente español detrás de las rejas.

En el mensaje, fechado el 2 de junio de 2025, el expresidente dice:

“Es muy confidencial el papel. Sólo para ti. Y rompes el mío. Mañana vienen Santos y JF”.

Es parte de un texto que la documentación policial vincula con la previa del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Lo cuenta y destaca el periodista Jorge Sanz Casillas en El Debate.

Lo intrigante no es solo el tono críptico del mensaje. Lo verdaderamente importante es el ambiente que evoca: contactos, agendas, encuentros con Pedro Sánchez, referencias a Puigdemont y una red de comunicación política que, según las informaciones difundidas, posicionó a Zapatero como un nexo entre el mundo de Junts y algunos dirigentes socialistas durante los momentos más complejos del panorama político.

Lo que dicen los chats y las agendas

Los informes publicados por diferentes medios indican que Zapatero sostuvo al menos tres reuniones consecutivas con Santos Cerdán hasta justo antes de su ingreso en prisión provisional. Asimismo, se menciona que se encontró ese mismo mes con Carles Puigdemont, un dato que encaja con su papel mediador en la relación entre el Gobierno y el independentismo catalán.

La documentación también revela que Zapatero se reunió al menos diez veces con Sánchez en 2024 y 2025 para discutir temas relacionados con Puigdemont y asuntos de política exterior. Esta información es significativa ya que confirma algo que en Moncloa se sospechaba desde hace tiempo: Zapatero no era un expresidente meramente ceremonial, sino un actor activo con agenda propia y acceso regular a los altos mandos del poder.

La conversación con Gertrudis aporta otro dato interesante. En un mensaje desde el entorno del Senado, su secretaria le escribió: “El PSOE me paga todos los meses. Un honor acompañarte en esta batalla”, una frase que combina lealtad personal con normalidad política, aderezada con un toque casi dramático digno de una novela. En otro pasaje, la documentación menciona a Cerdán como quien coordinó un evento de Zapatero al cual asistieron varios ministros, sugiriendo así una red interna más sólida de lo que Ferraz podría querer admitir.

Un expresidente muy conectado

La importancia política del asunto no radica solo en ese whatsapp llamativo. También hay un trasfondo relevante: un expresidente en contacto casi diario con su secretaria, capaz de mover agendas y presente constantemente en la trastienda del poder socialista.

Entre los mensajes citados destaca uno con un tono casi electoral: “No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont”, además de otro donde advierte que no puede “tener lío con Junts”. Estas palabras tienen peso. En un momento donde el Gobierno depende de frágiles equilibrios parlamentarios, cualquier cambio en la relación con Junts puede repercutir directamente en la estabilidad política en Madrid.

También ha trascendido que Zapatero compartió un meme donde aparecía Delcy Rodríguez levantando el puño para celebrar haber regalado 435 euros en vino, algo aparentemente menor pero revelador del tono desenfadado de una conversación donde se entrelazan política, relaciones personales y tareas diarias casi cotidianas. Este tipo de interacciones ayudan a entender por qué este material ha causado tanto revuelo: exhibe la cocina del poder sin adornos ni protocolos.

Más mensajes

En VozPópuli destacan otra serie de mensajes:

Fíjense por ejemplo en el día de la polémica rueda de prensa de Leire Díez:

«Me ha gustado Leire», decía José Luis Rodríguez Zapatero, hubo una llamada, y después Getru explicaba: