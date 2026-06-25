Naranjo para en seco las faltas de respeto y las amenazas de la gritona de Más Madrid, Bergerot: «Es una gilipollez»

Enganchón tremendo.

El altercado tuvo lugar en Cuatro, pero su epicentro se localiza en Telemadrid. Durante una tertulia centrada en los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, la portavoz de Más Madrid —parte de Sumar—, Manuela Bergerot, y el periodista Antonio Naranjo protagonizaron una discusión que rápidamente encendió el plató.

No hay que subestimar el contexto del debate: se trataba del fallo del Tribunal Supremo respecto al caso Koldo, que impuso severas condenas al exministro José Luis Ábalos junto a su exasesor Koldo García, mientras que el «corruptor» Víctor de Aldama logró una pena menor gracias a su colaboración con las autoridades judiciales. En este contexto, Bergerot utilizó esa disparidad para atacar tanto a la derecha como a Naranjo, responsabilizándolo incluso de «blanquear» al empresario ante las cámaras de Telemadrid.

Bergerot acusó al periodista de invitar al «corruptor» a su programa «para darle masajes», dirigiendo sus críticas hacia la línea editorial de El Análisis: Diario de la Noche y, por ende, hacia el éxito de Naranjo como una voz crítica frente al régimen sanchista.

El intercambio pronto adoptó un tono más intenso tras las palabras de la política de extrema izquierda.

Naranjo saltó como un resorte y no se cortó ni un poco:

«Yo intento ser una persona razonable y entender lo que dice el otro, pero si me vas a estar siempre respondiendo con una gilipollez, pues lo mismo tengo que dejar de tratarte como si fueses una persona seria. ¿Qué es eso de decirme tú a mí a quién tengo que llevar o no a mi programa?».

Tras escuchar la respuesta del periodista, Bergerot usó la carta del victimismo y de la falsa indignación, dirigiéndose al presentador, Nacho Abad, para que interviniera:

«Nacho, no voy a tolerar esto. Hasta aquí voy a llegar».

El presentador consideró que «gilipollez» no era el término adecuado.

Lejos de cortarse, Naranjo insistió en que lo que acababa de decir la parlamentaria autonómica había sido una «sandez».

Pero la dirigente de izquierdas siguió en su papel de víctima tras haber sido ella quien faltó al respeto: «Si esto continúa en estos términos, no vuelvo a participar», advirtió.

La cosa siguió escalando cuando la política, cada vez más molesta, le respondió: «¡A mí no me hablas así!», e incidió en que no era una diputada del PP en la Asamblea, por lo que no iba a tolerar «faltas de respeto».

Tras la mediación de Abad, Naranjo no retiró lo dicho, pero se disculpó al considerar que no había utilizado la palabra correcta. Sin embargo, exigió que Bergerot lo tratase con el mismo respeto con el que él la había tratado hasta antes del incidente.

En lugar de recoger el guante y volver a la cordialidad, Bergerot volvió a cargar contra el periodista, afirmando que tenía que dejar de cobrar de la televisión pública madrileña para dar paso a «los que tratan con respeto y pluralidad», como los de TVE, y le amenazó afirmando que en 2027 —año de las elecciones autonómicas— se le iba a «acabar el chiringuito».

Naranjo replicó que esa decisión recae en la dirección de Telemadrid, subrayando que «afortunadamente no lo decide ningún político».

El enganchón continuó en las redes

No contenta con las amenazas en directo, Bergerot compartió en sus redes un vídeo fuertemente editado del tenso momento, acompañándolo con mensajes contra «esta derecha sinvergüenza».

Sin embargo, la publicación fue respondida con altura por Naranjo, quien alertó sobre la gravedad que implica que un cargo público amenace a un periodista con despedirlo.

Este episodio ilustra de forma palpable las tensiones existentes entre el actual poder político encabezado por el sanchismo y los periodistas y medios críticos con el Gobierno.

«Que no te des cuenta de lo grave que es que un representante público hable en esos términos a un periodista y después le amenaces en directo con el despido da cuenta de cómo estamos en España. Hablar de masajes, chiringuitos y despidos es inaceptable. En fin, qué país», respondió Naranjo.

Hoy Antonio Naranjo ha llevado al corrupto de Aldama a Telemadrid a darle un masaje. A la tele que pagamos todos. Cuando se lo he dicho ha empezado a insultarme. Ni una le paso a esta derecha sinvergüenza. pic.twitter.com/xwt60Amq6O — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) June 24, 2026

El éxito de Naranjo que escuece al «régimen sanchista»

Para entender este episodio es fundamental conocer el recorrido profesional de Antonio Naranjo en Telemadrid y otros foros nacionales. Su programa El Análisis: Diario de la Noche ha logrado consolidarse como uno de los más reconocibles dentro del canal, donde sus editoriales cuestionan abiertamente al Gobierno liderado por Pedro Sánchez, así como su relación con Podemos y su gestión institucional.

En estos editoriales, Naranjo ha expresado inquietudes sobre la transparencia en futuros procesos electorales, señalando posibles injerencias y maniobras del poder político; retratado «el lado de Sánchez» como cada vez más distante de la OTAN y más cercano a figuras como Zapatero o a países como Irán, entre otros actores incómodos para el relato oficial y enmarcado al Ejecutivo dentro de una estrategia institucional controladora.

Los números de su programa han sido generalmente buenos y superiores en su horario previo a su llegada.