'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez se carcajea del Parlamento y de los españoles y se proclama dictador!

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Tomás Gómez.

Tomás Gómez (PSOE) va con todo contra Pedro Sánchez: "Ya no es un presidente legítimo"

Terminamos este viernes 26 de junio una semana laboral durísima para el socialismo.

No se la vieron venir que terminaría con una sentencia ejemplarizante al que fue número tres del partido y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y con una moción de confianza interpuesta y aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Risitas Sánchez tendrá ahora que enfrentarse a un procedimiento que si bien no le puede echar, sí le puede demostrar que gobierna contra la mayoría del país.

Nos adentramos en ‘La Retaguardia’ de este viernes 26 de junio y lo hacemos con los mejores analistas del momento: Sergio Fidalgo y Milagros Marcos.

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