El último tramo de la temporada se ha convertido en un auténtico desafío para David Broncano, mientras que Iker Jiménez avanza en dirección opuesta. En el access prime time, Horizonte ha vuelto a superar a La Revuelta, y las cifras de audiencia evidencian un cambio de ciclo que inquieta a TVE.

La noche del miércoles 27 de mayo se convirtió en un momento decisivo. Horizonte, emitido por Cuatro, cosechó un 10,1% de share y 1.192.000 espectadores, mientras que La Revuelta, en La 1, se quedó en un 9,3% y 1.089.000 seguidores. Este dato no solo confirma el “sorpasso”, sino que se repite con cierta frecuencia, algo que los medios especializados interpretan como un golpe a la crisis del programa de Broncano.

En esa franja horaria, el liderazgo sigue siendo para El Hormiguero de Pablo Motos, que alcanzó un 12,7% y 1.495.000 espectadores, pero la segunda posición ya no es un terreno seguro para la cadena pública. El acceso, históricamente clave para fidelizar audiencias, ha pasado a ser un indicador incómodo para la dirección de TVE.

Audiencias: del récord de ‘La Revuelta’ al descenso actual

El contraste con lo que sucedía hace poco es asombroso. No hace tanto, La Revuelta presumía de haber alcanzado su récord histórico: con la presencia estelar de Rosalía, el programa logró un impresionante 20,4% de cuota y 2.706.000 espectadores, llegando incluso a picos del 27% y superando por momentos a El Hormiguero. Esa noche se presentó como una confirmación de que el formato de Broncano podía ser la gran apuesta de La 1 para competir en serio por el liderazgo del access.

Hoy, sin embargo, el panorama es otro muy distinto. En los últimos meses, el programa ha visto caer sus cifras: ha registrado mínimos por debajo del 10% de cuota; sus emisiones han rondado el 9%, con alrededor de 1,1 millones de espectadores, considerados algunos de sus peores registros históricos.

as diferencias con respecto a la media diaria de La 1 han aumentado; en ciertos días alcanza el 12%, mientras que el espacio de Broncano se queda varios puntos por debajo.

Además, hay que considerar el impacto del Mundial de fútbol, que ha generado cambios constantes en los horarios y suspensiones, fragmentando así la cita con los telespectadores. Esto ha llevado a un desgaste visible: menos fidelidad, menor hábito y más dificultades para mantener la competitividad frente a otros programas.

‘Horizonte’ aprovecha la crisis y crece con temas actuales

Mientras tanto, Horizonte ha consolidado su identidad en Cuatro como uno de los espacios más destacados del segundo canal de Mediaset. El programa dirigido por Iker Jiménez, centrado en temas políticos, sociales y tecnológicos actuales, ha logrado transformar la crispación reinante en una ventaja para sus cifras.

Algunos datos recientes respaldan esta tendencia:

Entregas que superan el millón de espectadores y cuotas superiores al 10% en la franja del access.

Máximos históricos con más de 1.027.000 seguidores y un 12,5% de share, colocándolo como el programa más visto del canal.

Celebraciones públicas por parte de Iker Jiménez y Carmen Porter, quienes han destacado cómo más de un millón de personas se han quedado “toda la noche” e incluso hasta 3,7 millones han pasado por el espacio en algún momento.

La combinación entre análisis político profundo, lecturas sociales incisivas y un tono debatido ha permitido a Horizonte construir una comunidad leal. En esta contienda por captar atención, la crisis que atraviesa La Revuelta se convierte así en una oportunidad dorada para Cuatro.

Quienes deseen profundizar sobre cómo se describe este “remate” a la situación actual de Broncano pueden encontrar más información en este reportaje titulado cómo Iker Jiménez remata la crisis de Broncano y ‘Horizonte’ vuelve a superar a ‘La Revuelta’, donde se ofrece una visión clara desde los medios especializados.

Desinformación, polarización y la necesidad urgente de verificación

El enfrentamiento entre Horizonte y La Revuelta va más allá del mero entretenimiento. En un entorno altamente polarizado, los programas que analizan actualidad manejan una gran cantidad de datos e interpretaciones junto con testimonios que coexisten con la desinformación.

Organismos e investigaciones sobre las fake news señalan que este fenómeno se refiere a contenidos falsos o manipulados presentados como noticias legítimas para engañar al público. La lucha por las audiencias también transcurre en este ámbito: quien controla el relato nocturno influye notablemente en cómo millones perciben la realidad.

Para periodistas, medios y televidentes, contar con herramientas efectivas para verificar información se ha vuelto indispensable:

La herramienta denominada Fact Check Explorer , permite introducir frases o datos para revisar verificaciones previas; estas pueden ser clasificadas como “verdadero”, “falso” o “engañoso”.

, permite introducir frases o datos para revisar verificaciones previas; estas pueden ser clasificadas como “verdadero”, “falso” o “engañoso”. Plataformas como InVID , diseñadas específicamente para validar la fiabilidad del contenido audiovisual compartido en redes sociales.

, diseñadas específicamente para validar la fiabilidad del contenido audiovisual compartido en redes sociales. Proyectos dedicados al análisis sobre patrones relacionados con la difusión del contenido online son clave para detectar campañas coordinadas destinadas a desinformar.

Esto implica que cualquier afirmación formulada durante prime time puede (y debe) ser contrastada. El espectador informado ya no solo observa; también verifica lo presentado ante sus ojos. Y esta cultura orientada hacia la verificación resulta crucial cuando política, economía y tecnología convergen en debates llenos de impacto.

TVE ante sus “peores presagios”

En este contexto actual, los peores presagios para TVE giran alrededor de tres riesgos claros:

La posibilidad real de perder estructuralmente su segunda posición en el access frente a Cuatro. Alejarse aún más del liderazgo mantenido por Antena 3 gracias a El Hormiguero, quien continúa liderando con ventaja sostenida. Debilitar uno de sus programas insignia; aquel concebido para rejuvenecer su imagen ahora presenta signos evidentes de agotamiento.

Las cifras son contundentes; sin embargo, lo realmente significativo radica en credibilidad y capacidad para marcar agenda informativa. Si La Revuelta continúa cayendo mientras Horizonte prospera apoyándose en temas actuales y relatos críticos, esta contienda por el access trasciende lo numérico; se convierte realmente en una lucha por determinar quién interpreta las noches ante los ojos del público.

En este escenario competitivo, los datos audiovisuales obtenidos, así como la lucha contra desinformación y verificación rigurosa sobre lo expuesto ante las pantallas serán claves determinantes sobre quién logra hacerse con las riendas del relato nocturno.