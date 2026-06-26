Nicolás Redondo carga sin piedad contra la sonrisa de ‘hiena’ de Sánchez en el Congreso

Se descojonó en la cara de todos.

El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros ha expresado su profunda conmoción por la reacción de Pedro Sánchez tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una moción que insta al presidente del Gobierno a dimitir o someterse a una cuestión de confianza.

Este 26 de junio de 2026, en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, Redondo calificó la actitud del jefe del Ejecutivo como “una falta de respeto a la institución parlamentaria de un calibre que no habíamos visto nunca”. Según sus palabras, la sonrisa, los aplausos y la reacción de Sánchez y su bancada suponen un grave menoscabo a la dignidad del Parlamento.

Contexto de la votación

Este jueves, el Congreso aprobó, con 178 votos a favor frente a 171 en contra, una moción impulsada por el PP con el apoyo de Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria. La iniciativa insta a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales o, en su defecto, a plantear una cuestión de confianza para demostrar si mantiene el apoyo parlamentario.

La votación refleja la debilidad del Gobierno, que no ha logrado aprobar presupuestos en años y gobierna sin una mayoría estable tras las elecciones de 2023. Tras conocer el resultado, se escucharon gritos de “¡Dimisión!” desde la bancada de la oposición, mientras Sánchez abandonaba el hemiciclo con una amplia sonrisa y entre aplausos de sus diputados.

Las duras palabras de Redondo

El exsecretario general del PSOE en el País Vasco, expulsado del partido por la dirección de Sánchez, no se mordió la lengua:

“Tengo que decirte, tengo una edad y he visto muchas cosas, la imagen de ayer me conmocionó, me pareció una falta de respeto, no a la oposición, que se puede tener sus más y sus menos, a la institución parlamentaria, de un calibre que no habíamos visto nunca. La sonrisa, los aplausos, la reacción, esto es terrible desde un punto de vista de imagen. La reputación del parlamento queda totalmente en entredicho”.

Redondo añadió que la resolución, aunque no es vinculante, representa una clara posición del Congreso contra un Gobierno que “no ha podido aprobar ningún presupuesto” y “no ganó las elecciones”. Para él, la reacción de Sánchez transmitió un mensaje claro: “me importáis nada, me voy riéndome con las manos en los bolsillos”.

El periodista Paco Marhuenda coincidió en la crítica, describiendo la sonrisa como “de hiena” y mostrando su indignación ante lo ocurrido.