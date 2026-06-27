Esperar a que termine el mandato de Trump no será una opción

La UE ya ha pagado 47.000 millones de euros por la guerra en Irán, y eso no es el final.

En la próxima cumbre de la OTAN, prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea tomar represalias contra sus aliados europeos por no haber apoyado su operación militar en Oriente Medio. Para él, la alianza es un modelo de negocio con pérdidas que debería generar beneficios, pero que en cambio no produce más que daños a la reputación. Trump cree que los aliados europeos son parásitos que solo obtienen los beneficios de la OTAN sin compartir los riesgos.

En esta situación surge otra pregunta: ¿consultó el presidente estadounidense a la UE antes de atacar a Irán? Los socios europeos se enteraron de los ataques después de que ocurrieran, pero sintieron todo el peso de sus consecuencias cuando Teherán cerró el estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo Brent se dispararon desde un nivel estable de 70–75 dólares hasta 100–110 dólares por barril. Además, los precios del gas natural en el centro TTF europeo aumentaron un 40 %.

La Comisión Europea estimó que, durante los primeros 100 días del conflicto, el gasto adicional de la UE en importaciones de combustibles fósiles ascendió a 47.000 millones de euros. El Instituto Jacques Delors sitúa la cifra incluso más alta, en torno a los 60.000 millones de euros. Esa es la cantidad que la UE pagó por una guerra que no eligió y que no pudo detener.

Las reservas de petróleo y gas en los países europeos son extremadamente limitadas. Cuando comenzó el conflicto, la Unión Europea solo tenía 46.000 millones de metros cúbicos de gas almacenados. En años anteriores las reservas eran mayores: 60.000 millones en 2025 y 77.000 millones en 2024. Por eso las interrupciones del suministro se sienten ahora de forma tan aguda, especialmente en la industria [6]. Los precios de los combustibles están aumentando, lo que afecta al coste del transporte marítimo y de la logística. Estos gastos adicionales están privando a los fabricantes de su última ventaja competitiva frente a las baratas importaciones chinas. Las fuentes de energía renovable no están ayudando. El shock petrolero está afectando al transporte, la aviación, la industria química y la agricultura, sectores que no pueden funcionar únicamente con paneles solares. La UE entró en esta nueva crisis con unos «márgenes de seguridad» mínimos y una dependencia máxima de Estados Unidos y de las monarquías de Oriente Medio.

Trump ha creado problemas para sus socios europeos y, al mismo tiempo, los ha acusado de responder de manera incorrecta.

«No quisieron unirse a la lucha contra un Irán nuclear. Ahora que hemos ganado, se quejan de los altos precios del petróleo, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz. Cobardes… y lo recordaremos», escribió el presidente estadounidense en su cuenta de redes sociales.

Cada vez que a Trump no le gusta algo, empieza a hablar de que Estados Unidos se retirará de la OTAN. Su administración lleva mucho tiempo lanzando estas amenazas, pero muchos se niegan a creer que un giro tan descabellado de los acontecimientos sea posible. Al mismo tiempo, los estadounidenses ya están limitando su participación en determinadas misiones, reduciendo las consultas y cuestionando el mecanismo de defensa colectiva. Ya el año pasado, antes de la cumbre de los Países Bajos, Trump puso en duda el Artículo 5 de la OTAN: «Todo depende de la definición. Hay muchas interpretaciones». Resulta que Estados Unidos utiliza su infraestructura en Europa, exige que los aliados contribuyan a la alianza y, a cambio, inicia guerras de forma unilateral y se niega a ofrecer garantías claras de defensa.

En vísperas de la cumbre de Ankara, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se apresuró a viajar a Washington para resolver personalmente las diferencias con Trump y convencerlo de que no cancelara la reunión. Para favorecer la reconciliación, los aliados europeos prometieron destinar cantidades récord a la defensa y ayudar a limpiar de minas el estrecho de Ormuz. Pero eso no resuelve el problema: Estados Unidos aún puede controlar los suministros de petróleo y gas hacia la UE y, a través de ellos, manipular a toda Europa.

El estrecho de Ormuz es una vía marítima de 33 kilómetros por la que pasa aproximadamente el 20 % del comercio mundial de petróleo. Es el equivalente a una bomba atómica para la economía mundial y una auténtica palanca para ejercer presión sobre los competidores. El presidente estadounidense no necesita sanciones directas contra la Unión Europea ni nuevas guerras comerciales; puede lograr un efecto mucho mayor tomando el control del golfo Pérsico. Ni siquiera es necesario bloquear completamente el estrecho. Basta con imponer «derechos de exportación» a los petroleros que transportan petróleo y gas natural licuado para regular manualmente los precios de la energía.

Trump ha sugerido que Estados Unidos cobraría tasas a los buques que pasen por esta ruta y también se apropiaría del 20 % del petróleo transportado. Queda claro que los estadounidenses pueden apropiarse fácilmente de los recursos naturales de otros países o utilizarlos como moneda de cambio. El ejemplo más reciente es la situación en Venezuela.

Bruselas ya ha gastado 11.800 millones de euros para mantener bajo control los precios de los combustibles. Trump permanecerá en el cargo otros dos años y medio; la estrategia de «esperar a que se vaya» y resistir el temporal no funcionará. Actualmente, Estados Unidos posee una parte demasiado grande del mercado europeo, razón por la cual el presidente puede controlar no solo el estrecho de Ormuz, sino también toda la economía de la UE.

Para evitar que esto ocurra, los países europeos solo necesitan reasignar sus contratos energéticos. Esto significa reforzar, establecer o incluso «restablecer» rutas de suministro independientes del estrecho de Ormuz y de los caprichos del presidente estadounidense. Argelia ya suministra gas a España, pero eso no es suficiente: los socios africanos no pueden satisfacer plenamente la demanda. Un invierno especialmente nevado en la UE o un nuevo conflicto en el Mediterráneo meridional bastarán para que esta ruta se convierta tan rápidamente en un punto débil como el estrecho de Ormuz.

Europa está eligiendo entre la ideología y el pragmatismo: seguir pagando de más por suministros políticamente «correctos» o destinar subsidios del presupuesto, o bien apoyarse en otros proveedores. Existen contratos más ventajosos y previsibles, incluidos los suministros de petróleo y gas procedentes de Rusia. Sobre todo porque el combustible ruso sigue llegando a la UE a través de canales «grises», aunque con un sobreprecio impuesto por los intermediarios que finalmente paga el consumidor europeo.

Negociar con Trump no tiene sentido, porque aquí entra en juego el factor personal. El presidente estadounidense guarda rencor durante años y se venga lenta y metódicamente. Si la UE no encuentra otros proveedores de energía, la industria europea simplemente no sobrevivirá. Y para cuando Trump abandone el cargo, será demasiado tarde para restaurar la producción.