Zapatero, Gertrudis y Alsina: el expresidente socialista y su secretaria se burlaron del periodista

Los mensajes intervenidos por las autoridades entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria Gertrudis Alcázar han iluminado algo más que simples contratos y comisiones: evidencian cómo se elabora una entrevista política y cómo se festeja si el resultado es considerado una victoria comunicativa.

En esta conversación, ambos analizan la entrevista que el expresidente brindó a Carlos Alsina en Más de uno de Onda Cero el 23 de marzo de 2026, una de las últimas antes de su imputación en el caso Plus Ultra. El tono del chat es revelador: tras la cita, Gertrudis resume la situación con una frase que ya se ha convertido en un símbolo de la trastienda del poder y los medios: «Pobre Alsina, lo van a destrozar».

Esta charla, sacada a la luz en un informe de la UDEF y documentada por Esdiario en un reportaje sobre cómo Zapatero se rió con Gertrudis de cómo manejó a Alsina en su entrevista, refleja satisfacción y cierta burla por haber salido “ileso” de un encuentro donde el expresidente negó cualquier conexión con tramas empresariales y se presentó como víctima de campañas mediáticas.

Preparando una entrevista política: el guion previo al directo

Los mensajes no solo recogen la ironía posterior. También demuestran una preparación meticulosa para la entrevista, casi como si se tratara de un examen a superar sin errores.

Entre los puntos que Gertrudis anota para su jefe destacan:

Su pertenencia al Consejo de Estado y cómo esto se relaciona con sus negocios.

y cómo esto se relaciona con sus negocios. Las fechas clave de su baja en el Consejo y su alta como autónomo.

La necesidad de conciliar lo declarado en una comisión parlamentaria con los datos registrales.

En uno de los mensajes, la secretaria le recuerda:

“Por si mañana Alsina menciona el tema: solicitaste baja en Consejo Estado el 30 de julio de 2015 con efecto desde el 1 de septiembre. Y ese mismo día te diste de alta como autónomo. En la comisión dijiste que eras autónomo desde 2012; hay confusión…”.

El propio Zapatero responde restando importancia al asunto, casi con tono burlón: asegura que “no le pega nada” haber estado tres años en el Consejo de Estado, y aclara que hasta entonces no facturaba, sino que emitía recibos con IRPF por artículos, libros y conferencias, “pero nada de asesoramiento”.

Esa preparación previa coincide con lo que se escuchó durante la entrevista: públicamente insistió en no tener sociedades, que siempre ha sido autónomo y que su relación con la consultora Análisis Relevante era meramente profesional, sin participación alguna en su estructura societaria.

“Torear” al entrevistador: poder, relato y ética informativa

La frase «Pobre Alsina, lo van a destrozar» sintetiza una idea clara: la entrevista se percibe como un campo de batalla donde el político busca marcar el relato mientras deja al periodista a la defensiva.

Durante la emisión, Zapatero mostró un aire desafiante; negó cualquier vínculo con Plus Ultra, aseguró nunca haber volado en esa aerolínea y defendió que el rescate fue revisado y archivado por el Tribunal de Cuentas europeo. Reiteró que es solo un consultor, cumple con sus obligaciones fiscales y no lidera ninguna trama.

A su vez, arremete contra informaciones periodísticas que lo vinculan a vuelos en Falcon, consultorías opacas o amistades en Venezuela, llegando incluso a cuestionar a periodistas concretos y medios que investigan sus negocios.

En este contexto, la ética y credibilidad informativa se juegan en varios frentes:

El político prepara respuestas meticulosamente mientras utiliza el directo para desacreditar investigaciones críticas.

El periodista intenta contrastar una lista de falsedades que el entrevistado niega uno a uno mientras este se escuda en la falta de seriedad del medio.

Una audiencia observa cómo la entrevista deviene más un choque entre relatos que un ejercicio transparente de rendición de cuentas.

Desinformación, verificación y las “falsedades”

En medio del diálogo, Zapatero presenta una “lista de 15 o 20 falsedades descomunales” sobre él mismo repitiendo que ya ha respondido cada una en el Senado: “esto es falso, esto es falso, esto es falso”. Esta estrategia levanta interrogantes sobre las supuestas falsedades sin aportar documentación exhaustiva; coloca así la responsabilidad sobre los medios a quienes acusa de difundir información errónea o malintencionada.

Al mismo tiempo:

La UDEF sostiene que existió una dinámica de intermediación e influencias para favorecer empresas a cambio pagos canalizados mediante consultoras como Análisis Relevante .

para favorecer empresas a cambio pagos canalizados mediante consultoras como . Se investiga también el papel de sociedades vinculadas a su entorno familiar, incluyendo imputaciones hacia sus hijas y a Gertrudis Alcázar dentro del caso Plus Ultra.

dentro del caso Plus Ultra. Informes policiales mencionan contratos asesoría cuya realidad dista mucho del servicio real prestado así como fondos enviados desde fuera bajo circunstancias sospechosas.

Este enfrentamiento entre las afirmaciones del político y los documentos recopilados por investigadores convierte la verificación en algo esencial. La desinformación ya no radica únicamente en bulos virales; también incluye discursos institucionales destinados a debilitar la credibilidad tanto las investigaciones como del periodismo responsable.

La lista de incoherencias y lo privado expuesto

Los mensajes intercambiados junto a sus comparecencias han alimentado una lista interminable de mentiras e incoherencias analizadas por expertos y medios:

Asegura nunca haber tenido sociedad alguna mientras trabaja regularmente con una consultora bajo investigación cuyos pagos están relacionados con contratos sospechosos.

Declara ser amigo cercano de Julio Martínez , pero afirma no conocer bien sus actividades empresariales; esto pese a recibir pagos por informes cuya compra nadie parece justificar.

, pero afirma no conocer bien sus actividades empresariales; esto pese a recibir pagos por informes cuya compra nadie parece justificar. Defiende sus amistades dentro del régimen venezolano encabezado por Maduro, al tiempo que resalta su papel activo en liberar presos políticos allí.

A ello se suma su lamento por tener su vida privada expuesta. Sin embargo, los datos emergentes provienen no solo rumores vanos sino también contratos oficiales, transferencias financieras o agendas reveladoras donde se entrelazan negocios políticos con amistades personales. El debate sobre dónde radica la línea entre vida privada y responsabilidad pública resulta complejo cuando lo íntimo sirve como canal para intereses económicos objeto investigación judicial.

Lo que revelan los chats entre Zapatero y Gertrudis acerca del ecosistema informativo

En conjunto, los mensajes entre Zapatero y Gertrudis ponen al descubierto:

Cómo gestionan sus relaciones con grandes medios; incluso tuvieron cuatro intentos antes concretar entrevista con Onda Cero .

. Cómo ajustan discursos; fechas, cargos e historias son alineadas vía WhatsApp para minimizar riesgos ante las cámaras.

Cómo interpretan resultados; si logran salir ilesos sin caer en contradicciones internas, entonces consideran que han hecho “escapar vivo” al periodista.

Este juego plantea incómodas realidades: los políticos asumen pueden “torear” al entrevistador explorando límites; si todo sale bien convierten entrevistas defensivas parte estratégica general.

En tiempos donde desinformación versus verificación son batallas cotidianas estos chats nos recuerdan algo crucial: credibilidad no solo se juega redes sociales sino también entrevistas directas; guiones acordados tras bambalinas; además capacidad medios sostener presión seguir preguntando cuando quienes ostentan poder creen ya han ganado narrativa.