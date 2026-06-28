Federico Jiménez Losantos: «La peor catástrofe en Venezuela es el comunismo»

En su columna de hoy, Federico Jiménez Losantos titula: Del deslave de 1999 al doble terremoto de 2026, la peor catástrofe en Venezuela es el comunismo.

El argumento del director de EsRadio es claro y contundente: el desastre que padece Venezuela no puede atribuirse únicamente al sismo, sino que se debe a un régimen que ha convertido la crisis en un reflejo de su ruina política.

El artículo, publicado en Libertad Digital, contrasta el deslave de 1999 con el doble terremoto de 2026, destacando cómo el país se encuentra atrapado entre la devastación material y un colapso institucional.

A partir de esta comparación, el autor enlaza la tragedia natural con una crítica incisiva hacia el poder chavista y su gestión frente a la crisis.

Hay que acabar con esas ratas que han uniformado los criminales que gobiernan y que observan con la smanos en los bolsillos como las madres y los padres, abuelos y hermanos escarban con manos desnudas entre los escombros en busca de sus seres queridos. Washington tiene que… https://t.co/L8iAUMADtl — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 27, 2026

La lectura política de la emergencia

Losantos subraya que la catástrofe ha revelado una doble fractura: no solo la del terreno, sino también la del Estado. En su narrativa, no se trata solo del impacto del terremoto, sino de la incapacidad del sistema bolivariano para reaccionar con agilidad, coordinación y recursos adecuados. Además, plantea que el poder se ha mantenido mediante el saqueo y la violencia, más que a través de la protección a sus ciudadanos.

“En 1999, aprovecharon un desastre para imponer su dictadura; en 2026 esa misma dictadura ha demostrado ser incapaz de ayudar a los venezolanos”.

Esta afirmación resume el núcleo del artículo: para Losantos, el desastre natural se entrelaza con una acusación política más amplia. Las figuras de Chávez y Delcy Rodríguez emergen como símbolos de una continuidad que ha llevado al país a una situación insostenible ante emergencias mayores.

El poder, las instituciones y el fracaso de la respuesta

El texto pone especial énfasis en las instituciones y en la falta de una respuesta efectiva. Según el autor, la reacción oficial fue tardía y desorganizada. El supuesto sistema de seguridad y defensa no cumplió con su papel en situaciones críticas. Desde esta premisa, la columna avanza hacia una acusación más severa: no hubo ayuda real porque el sistema estaría dirigido hacia el control y el expolio.

“La incompetencia del régimen se evidenció en la falta de reacción de todas las instituciones, comenzando por el ejército, conocido como el auténtico Cártel de los Soles”.

“¿Y qué pasa con la policía, las milicias y esos grupos armados que hemos visto patrullar las calles día tras día?”.

“Porque ningún fallo es imposible en un régimen comunista.”.

La violencia política como telón de fondo

Dentro del mismo hilo argumental, Losantos critica abiertamente la represión interna y el uso desmedido de fuerzas armadas y parapoliciales contra quienes se oponen al régimen. Su texto conecta la emergencia actual con los recientes acontecimientos políticos en Venezuela y presenta al chavismo como un poder que no solo se niega a ayudar, sino que también ha forzado a millones a abandonar su hogar y ha deteriorado gravemente las condiciones diarias.

“Todo el poder acumulado solo ha servido para robar y asesinar; han echado a nueve millones de personas fuera de su país, sus hogares y sus medios de vida.”.

En esta interpretación, Venezuela aparece como un ejemplo extremo donde convergen crisis humanitaria, desgaste institucional y autoritarismo. El autor refuerza este diagnóstico haciendo hincapié en la falta de respuesta estatal ante emergencias, así como en la militarización del control interno y en la permanencia de una estructura de poder que ha vaciado completamente lo que debería ser una ayuda pública.

El golpe final de la tesis del autor

En los últimos pasajes del artículo, se insiste en que lo trágico no reside únicamente en el terremoto mismo; también está relacionado con el tipo de sistema que gestiona esa tragedia. Así, esta emergencia se convierte en prueba irrefutable contra un régimen cuya devastación es tanto material como política. La idea principal queda clara: sin un cambio profundo en las estructuras existentes, ninguna solución puntual será capaz de abordar los problemas fundamentales.

“No están ayudando porque están saqueando”.

“el régimen bolivariano es genocida y narcotraficante”.

Al final del análisis, Venezuela queda retratada como un país azotado tanto por desastres naturales como por un gobierno incapaz e indiferente ante sus necesidades. La columna transforma esta calamidad en un alegato político contundente y deja una imagen cerrada sobre el sombrío presente del país.