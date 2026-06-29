'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez exige al Comité ‘Criminal’ del PSOE que vuelva a lamerle las botas!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo

Más información

Eduardo Inda, Sánchez y el pucherazo electoral

Eduardo Inda denuncia que Sánchez avanza hacia el 'gran pucherazo' y la derecha parece no enterarse

El PSOE se moviliza con «Yo con Pedro y Begoña» mientras se prepara el Comité Federal

El PSOE se moviliza con «Yo con Pedro y Begoña» mientras se prepara el Comité Federal

Arranca con fuerza la semana estival del 29 de junio, apuntando como ya viene siendo habitual a la escandalera que tienen montada los socialistas allá por donde van y sobre todo si es sede judicial.

Pero vienen de un fin de semana de cerrar filas estos impresentables en torno al líder supremo. Porque no hay nadie capaz de llevarle la contraria. Se quedaría fuera del juego, ya saben.

Así que el Comité Federal (Criminal) de este pasado sábado 27 de junio fue una más de peloteo infame y de lamerse unos a los otros todo lo que pueden. Y sobre todo, a Sánchez. Solo Emiliano García Page anda intentando apretar algo y pidiendo elecciones, pero como siempre, de boquilla.

De la mano de los mejores analistas, nos adentramos en ‘La Retaguardia’ en esta ocasión con Sergi Fidalgo y Pedro Lasuén.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GUITARRAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]