¡Sánchez exige al Comité ‘Criminal’ del PSOE que vuelva a lamerle las botas!

Arranca con fuerza la semana estival del 29 de junio, apuntando como ya viene siendo habitual a la escandalera que tienen montada los socialistas allá por donde van y sobre todo si es sede judicial.

Pero vienen de un fin de semana de cerrar filas estos impresentables en torno al líder supremo. Porque no hay nadie capaz de llevarle la contraria. Se quedaría fuera del juego, ya saben.

Así que el Comité Federal (Criminal) de este pasado sábado 27 de junio fue una más de peloteo infame y de lamerse unos a los otros todo lo que pueden. Y sobre todo, a Sánchez. Solo Emiliano García Page anda intentando apretar algo y pidiendo elecciones, pero como siempre, de boquilla.

De la mano de los mejores analistas, nos adentramos en ‘La Retaguardia’ en esta ocasión con Sergi Fidalgo y Pedro Lasuén.