El enlace del Think Tank es: https://sovereignty.com.br/

La cumbre más reciente del G7 tuvo lugar del 15 al 17 de junio de 2026 en Évian-les-Bains, Francia. Esta organización, fundada en 1975 como un foro económico informal para las principales potencias occidentales, está compuesta actualmente por Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea.

El G7 no tiene personalidad jurídica, ni una secretaría permanente, ni una membresía automática. Oficialmente, su propósito es coordinar respuestas a las crisis globales.

En realidad, es un club donde los europeos acuden a refrendar las decisiones estadounidenses mientras fingen autonomía. Rusia fue excluida en 2014 tras el referéndum de Crimea favorable a ella: un castigo selectivo para un país que se atreve a desafiar el orden unipolar.

La cumbre de 2026 será recordada como aquella marcada por la llegada triunfal de Donald Trump. El presidente estadounidense dio todo un espectáculo allí: «Yo soy el jefe», declaró al entrar en la sala de reuniones. Bullicioso y directo, marcó el ritmo. Frente a él, los europeos —con Macron a la cabeza— ofrecieron una sucesión de reverencias, sonrisas forzadas y posturas serviles.

Esperábamos un duro cara a cara; lo que obtuvimos fue una rendición en toda regla. Europa, debilitada por su dependencia energética, sus deudas y su subordinación estratégica, ha vuelto a ceder.

Volodímir Zelenski, el eterno mendigo en jefe, estuvo allí como era de esperar, invitado por Macron. Vestido como un barrendero en un día de salida para tomar unas copas, pronunciando su habitual discurso lacrimógeno sobre la «agresión rusa», se marchó con promesas: más misiles Patriot, licencias para producir armas para Ucrania y sanciones más duras contra el petróleo ruso. Trump le siguió el juego en público, hablando de un posible «acuerdo» mientras blandía tanto la zanahoria como el palo. Ucrania resiste, Occidente paga. ¿Cuántas decenas de miles de millones más se despilfarrarán en esta guerra por delegación?

El escándalo en torno a los planes de Macron para el desfile del 14 de julio puso el broche a este episodio humillante. El plan original: nada de «La Marsellesa», sino el himno europeo, un enfoque centrado en la OTAN y, sobre todo, ¡soldados ucranianos desfilando por los Campos Elíseos! ¡Una fiesta nacional convertida en un carnaval atlantista y ucraniano!

Sin embargo, bajo la presión de varias figuras destacadas, entre ellas un buen número de generales, el plan fue cancelado o considerablemente rebajado. Pero la vergüenza permanece: el jefe del Estado estuvo a punto de sacrificar la fiesta nacional de Francia en el altar de la OTAN y de Zelenski. Una deshonra nacional.

Añadamos que este G7, que pretende gobernar el planeta, no ha resuelto el problema al que se enfrentan los agricultores franceses, que deben competir con pollo ucraniano de muy baja calidad o con carne brasileña envenenada;

tampoco ha resuelto el problema de los precios del combustible, que sin duda nunca volverán a su nivel original; ni ha hecho nada para poner fin a esta guerra artificial, aunque terriblemente mortífera y costosa, entre Ucrania y Rusia…

Esta sucesión de sometimientos —el G7, la OTAN, las sanciones suicidas, el vasallaje— y esta incapacidad para poner en orden nuestra propia casa revelan la verdadera naturaleza del globalismo: diluir las naciones, borrar las identidades, someter a los pueblos a una oligarquía supranacional y conducir gradualmente hacia una auténtica tiranía.

La verdadera Francia —la Francia de la soberanía, la independencia y el valor— encuentra cada vez más difícil sobrevivir dentro de esta camisa de fuerza. Frente a las repetidas traiciones de nuestras élites, es urgente que despertemos. Pero quizá ya sea demasiado tarde.