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SILENCIO CÓMPLICE DE LOS SOCIALISTAS ANTE LOS ESCÁNDALOS DEL PARTIDO

Los mejores memes del Comité Federal del PSOE que dejan a Sánchez como un auténtico dictador norcoreano

El evento se revela como un ejercicio de sumisión incondicional más propio de un régimen autoritario que de una formación democrática

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero durante la reunión del Comité Federal del PSOE
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero durante la reunión del Comité Federal del PSOE EP
Archivado en: Miguel Tellado | Pedro Sánchez | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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¡Sánchez exige al Comité 'Criminal' del PSOE que vuelva a lamerle las botas!

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Están hundidos y completamente rotos.

El Comité Federal del PSOE celebrado este fin de semana ha desatado una oleada de memes en redes sociales que comparan a Pedro Sánchez con un líder norcoreano, destacando la unanimidad y el silencio de la militancia ante los escándalos de corrupción que rodean al partido.

En medio de los graves escándalos de corrupción que salpican al PSOE —desde las tramas que involucran a su núcleo duro hasta las investigaciones judiciales que amenazan con condenar al partido por financiación irregular—, el evento se reveló como un ejercicio de sumisión incondicional más propio de un régimen autoritario que de una formación democrática.

La oposición, especialmente el Partido Popular, no ha perdido la oportunidad de cargar contra lo que consideran un “culto a la personalidad”. Miguel Tellado, secretario general del PP, fue uno de los más duros en sus declaraciones: calificó el encuentro de “tintes norcoreanos” y aseguró que “más que un Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal”. “Lo que vimos ayer era lo más parecido al Silencio de los Corderos”, añadió, criticando la ausencia de voces discrepantes más allá de la de Emiliano García-Page.

Críticas del PP: “El sanchismo ha devorado al socialismo”

Desde el Partido Popular no solo se han limitado a las declaraciones. Acusan al PSOE de haber pasado de ser un partido socialista a una “organización manso y sumisa” que calla ante la “huida hacia adelante” de su líder. Tellado insistió en que Sánchez se ha convertido en un “autócrata” y que el partido está “sentenciado por los tribunales”.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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