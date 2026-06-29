Los mejores memes del Comité Federal del PSOE que dejan a Sánchez como un auténtico dictador norcoreano

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero durante la reunión del Comité Federal del PSOE

Están hundidos y completamente rotos.

El Comité Federal del PSOE celebrado este fin de semana ha desatado una oleada de memes en redes sociales que comparan a Pedro Sánchez con un líder norcoreano, destacando la unanimidad y el silencio de la militancia ante los escándalos de corrupción que rodean al partido.

En medio de los graves escándalos de corrupción que salpican al PSOE —desde las tramas que involucran a su núcleo duro hasta las investigaciones judiciales que amenazan con condenar al partido por financiación irregular—, el evento se reveló como un ejercicio de sumisión incondicional más propio de un régimen autoritario que de una formación democrática.

La oposición, especialmente el Partido Popular, no ha perdido la oportunidad de cargar contra lo que consideran un “culto a la personalidad”. Miguel Tellado, secretario general del PP, fue uno de los más duros en sus declaraciones: calificó el encuentro de “tintes norcoreanos” y aseguró que “más que un Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal”. “Lo que vimos ayer era lo más parecido al Silencio de los Corderos”, añadió, criticando la ausencia de voces discrepantes más allá de la de Emiliano García-Page.

Críticas del PP: “El sanchismo ha devorado al socialismo”

Desde el Partido Popular no solo se han limitado a las declaraciones. Acusan al PSOE de haber pasado de ser un partido socialista a una “organización manso y sumisa” que calla ante la “huida hacia adelante” de su líder. Tellado insistió en que Sánchez se ha convertido en un “autócrata” y que el partido está “sentenciado por los tribunales”.

El Comité Federal del PSOE pic.twitter.com/iOubJTmIiV — 𝕕𝕖𝕣 𝕍𝕖𝕣ä𝕣𝕘𝕖𝕣𝕥𝕖 (@DerVerargerte) June 28, 2026

Comite federal de la PSOE NOSTRA pic.twitter.com/YVF4KJvTmA — Maziger 73 (@Maziger7) June 27, 2026

no habia mierda ni nada en ese comite de corruptos , ni en soto del real hay tantos delincuentes pic.twitter.com/x33tNGdbE1 — soy feminista por ser socialista (@Miguele1971) June 27, 2026

Pedro Sánchez, lee una carta de una supuesta militante y de su supuesto fallecido padre, en el Comité Federal del PSOE 😂😂🥲 no se lo cree ni él !! 😭😭😁 ¿ a quién me recuerda? 😂😂 pic.twitter.com/TvzcztdYuI — Alonso Quijano 🇪🇸 🇪🇸 (@Lonspe1) June 27, 2026

Comité Federal del PSOE

El conceto. pic.twitter.com/LruDNoLFk3 — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) June 27, 2026

Congreso Federal del PSOE. pic.twitter.com/tnrkf1BHJh — Fran Gómez (@Nanchinho) June 27, 2026