Oughourlian da un nuevo rumbo a PRISA: despidos “con rigor” y tensiones con Moncloa

La situación es familiar: una sala de juntas repleta en la sede de El País, accionistas nerviosos y un presidente, Joseph Oughourlian, decidido a dejar su huella. En medio de informes financieros y proyecciones, el inversor francoarmenio se detiene en lo que ha generado más revuelo en el último año: la salida de nombres emblemáticos como Àngels Barceló y Pepa Bueno. Cambios que él califica como “necesarios, meditados y llevados a cabo con agilidad y rigor”, tal como recoge Vozpópuli en su crónica sobre la junta de accionistas del grupo, donde el máximo directivo de PRISA defendió meticulosamente su plan de acción interno.

Durante su intervención, el presidente del grupo enfatiza que “lo mejor está por venir” y advierte que “esto apenas empieza”, dejando claro que las marchas de estas figuras históricas no son un interludio, sino el inicio de una transformación profunda en la estructura directiva, así como en los comunicadores destacados y en el propio consejo de administración de PRISA.

La justificación pública de las salidas de Barceló y Pepa Bueno

La renuncia de Àngels Barceló en Hoy por hoy y la salida de Pepa Bueno del liderazgo de El País se han convertido en un símbolo del momento que atraviesa el grupo. En la junta, Oughourlian se atribuye abiertamente este “tsunami” interno: primero, la destitución de Pepa Bueno, quien es reemplazada por Jan Martínez Ahrens al frente del diario; luego, la ruptura con Barceló en la Cadena SER, surgida tras desacuerdos sobre quién define la línea editorial.

Según información proporcionada por Libertad Digital, la periodista habría planteado un enfrentamiento directo: “O decido yo la línea editorial, o me voy”, ante lo que el presidente respondió: “La línea editorial es responsabilidad de la propiedad”. El objetivo declarado desde el entorno de PRISA sería “aumentar la pluralidad” en sus emisiones, sosteniendo una línea progresista pero sin alinearse estrictamente con el sanchismo, buscando evitar tertulias “unicolores y unipresidenciales”.

Por otro lado, la salida de Pepa Bueno se presenta oficialmente como parte de un reposicionamiento tanto editorial como empresarial, con un diario que Oughourlian defiende como “el periódico más relevante del periodismo en español” y “un pilar fundamental del prestigio del grupo”, coincidiendo con el 50.º aniversario del rotativo. Internamente, diversas crónicas sugieren que este movimiento busca hacer que el diario deje atrás su imagen como portavoz del Gobierno y recupere un perfil progresista más amplio, menos asociado a las estrategias políticas de Moncloa.

Para quienes han seguido la trayectoria del periódico, el cambio es evidente: pasó de ser una “biblia laica” para amplios sectores progresistas a ser percibido por parte del público como un panfleto sanchista; ahora se encuentra inmerso en un intento por reequilibrar su imagen bajo un accionista que no oculta su lema: “la propiedad manda”.

Un presidente que habla de un año “intenso”… y controla

En la junta, Oughourlian repasa los últimos doce meses, describiéndolos como “extremadamente intensos” debido a las injerencias gubernamentales sobre el rumbo empresarial. El conflicto con Moncloa relacionado con el proyecto para un canal televisivo afín —denominado en algunos medios como Telepedro— se convierte en un punto crucial. A raíz de esto, el presidente acelera una estrategia para depurar cuadros directivos y consejeros vinculados a esa iniciativa.

En términos ejecutivos, las salidas de José Miguel Contreras y Carlos Núñez abren paso a una reestructuración dentro del equipo directivo de PRISA Media. En lo editorial, los cambios incluyen la sustitución de Pepa Bueno al mando de El País y la marcha de Barceló en SER, completando así una transformación significativa en las cabeceras más emblemáticas. Todo ello bajo un mensaje claro: cambios profundos, “necesarios” y “meditados”.

A su vez, el presidente destaca la estabilidad dentro de los segmentos mediáticos del grupo. Durante la junta resalta el “valor extraordinario” que poseen las marcas bajo su mando; menciona a El País como pieza central del prestigio corporativo y describe a la Cadena SER como referente por su “rigor, cercanía y credibilidad”, cimentada en más de cien años de historia. El mensaje es contundente: aunque los nombres cambien y los poderes se reorganizan, se mantiene intacta la promesa hacia lectores y oyentes.

El País: De referente progresista a campo político

La transformación experimentada por El País ha emergido como uno de los puntos más delicados del debate actual. Mientras Oughourlian sostiene públicamente que el diario está «más vivo e intenso que nunca» y habla sobre un «contrato moral» con sus lectores basado en escuchar más e informar mejor—siempre evitando caer en la soberbia—sectores críticos hacen eco del desgaste sufrido por parte del periódico tras alinearse con posiciones sanchistas.

Recientes análisis indican una secuencia clara:

Un periodo donde El País era visto como referencia hegemónica dentro del espectro progresista.

Una fase marcada por su alineación con las políticas gubernamentales actuales, percibida por muchos antiguos lectores como un «nido sectario» al servicio del poder ejecutivo.

La etapa actual busca reposicionar al diario bajo guía del consejo dirigido por Oughourlian, intentando abrirlo hacia una pluralidad más amplia dentro del ámbito izquierdista.

En este marco, las salidas tanto de Pepa Bueno como de Barceló no solo son decisiones administrativas; representan símbolos claros de una ruptura con ese sanchismo militante presente en las plataformas informativas clave.

Un consejo reducido y menos afín a La Moncloa

Este cambio no se limita únicamente a micrófonos o cabeceras. Según han adelantado varios medios económicos, el presidente ha llevado a cabo una reducción en el consejo administrativo de PRISA, pasando de 14 a 11 miembros al eliminar a aquellos vocales considerados más cercanos a los intereses gubernamentales.

Entre los salientes destacan figuras como Andrés Varela Entrecanales, vinculado al consorcio adjudicatario del canal conocido como Telepedro, así como las consejeras independientes Isabel Sánchez García y Béatrice de Clermont-Tonnerre, críticas ante la gestión realizada por parte de Oughourlian, además cercanas al entorno anterior dirigido por Juan Luis Cebrián. Ninguno será reemplazado; esto permite al presidente acotar aún más su círculo: cinco independientes junto a cuatro dominicales —incluido él mismo—y dos ejecutivos: Pilar Gil y Manuel Polanco.

Este ajuste cierra prácticamente cualquier disputa abierta con accionistas alineados al Gobierno e instala al presidente firmemente como líder único dentro della compañía. Para quienes critican esta situación, el costo es elevado: se sacrifica diversidad dentro del consejo mientras se refuerza una estructura muy dependiente desde una sola propiedad. Para el propio Oughourlian, este movimiento forma parte de su nuevo plan estratégico orientado hacia situar a **PRISA en niveles sostenibles respecto ingresos y generación de caja apoyándose en innovación e inteligencia artificial junto al talento interno.

De «Telepedro» al plan estratégico: futuro inmediato para PRISA

La conexión entre estas decisiones recientes resulta evidente: frenar cualquier influencia directa desde La Moncloa sobre PRISA; reequilibrar sus líneas editoriales para conservar cierta identidad progresista sin caer completamente ante sanchismos; además tranquilizar mercados mediante proyectos sostenibles a medio plazo. El rechazo mostrado por Oughourlian hacia ese canal gubernamental; así cómo también sus decisiones respecto consejeros vinculados al Ejecutivo junto con periodistas identificados con esos ambientes encajan perfectamente dentro esta lógica.

Las incógnitas quedan planteadas:

¿Hasta dónde llegará este giro editorial tanto en El País cómo también en SER sin romper definitivamente vínculos con esa audiencia progresista tan leal al actual Gobierno?

¿Será suficiente dicho plan estratégico para mantener funcionando este grupo tan endeudado frente presiones políticas constantes además compitiendo dentro mercados donde lealtades ideológicas tienen tanta importancia cómo resultados trimestrales?

Por ahora, el foco para Oughourlian sigue siendo claro: quien paga decide qué tinta usar. Todos observan si esta máxima lograr devolverle peso histórico nuevamente o si simplemente consolidará poderes internos llegando demasiado tarde ante audiencias ya cansadas ante constantes vaivenes.

Fuentes