'LA RETAGUARDIA'

¡Desvelados los horrores de la SEPI! ¡Pedraz imputa a decenas de directivos por corrupción!

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Chiqui Montero y Belén Gualda

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la Sepi y a otros 24 socialistas en la causa de la 'fontanera' Leire

Corrupción y todo corrupción.

Hay un momento en que la acumulación de casos, imputados, sumarios y grabaciones deja de poder ser gestionada como episodios aislados y empieza a revelar lo que en realidad es: la descripción de un sistema.

Es la noticia de la tarde previa a esta edición de ‘La Retaguardia’ de 30 de junio, El juez Pedraz imputa a la presidenta de la Sepi y a otros 24 socialistas en la causa de la ‘fontanera’ Leire.

El núcleo duro identificado en los autos incluye al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al empresario Antxon Alonso, amigo y socio de Cerdán, y a altos cargos de empresas públicas como Enusa y Mercasa. Todos conectados a través de Leire Díez, que según la Fiscalía Anticorrupción utilizó su acceso al partido y a las estructuras institucionales para construir una organización con dos grandes objetivos: amañar contratos y ayudas públicas en empresas estatales e interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno.

Las comisiones detectadas superan los 700.000 euros en algunas operaciones. El volumen total de ayudas y contratos relacionados con la trama ronda los 132 millones de euros según fuentes judiciales.

Lo analizamos con Nouna Lozano (HazteOir) y Mario Garcés, ex secretario de Estado. Tremendo plantel para tamaña corrupción.

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