Luis Ventoso despelleja a Jordi Évole, premia a Iker Jiménez y apalea a David Broncano

El autor, Luis Ventoso, titula su columna de hoy con las palabras: Oh, ¡había público para la tele de derechas!, publicada en El Debate el 30 de junio de 2026. Su tesis es contundente: el éxito de programas como los de Íker Jiménez demuestra que existía una considerable demanda por una televisión que no se alinee con la izquierda. Sin embargo, este nicho no había sido atendido con una oferta profesional y estable.

Ventoso relaciona este fenómeno con la peculiaridad del panorama televisivo español, que a su juicio ha estado marcado por un sesgo ideológico y decisiones políticas pasadas. En este contexto, el periodista presenta el rendimiento de ciertos espacios como una clara señal del mercado, pero también como un indicativo del desgaste del monopolio cultural que la izquierda ha mantenido en la pantalla.

“Uno de los factores que han contribuido a los siete años de sanchismo es la existencia en España de un modelo televisivo muy escorado a la izquierda”

“resultó que ahí fuera había un público nutrido que demandaba con avidez ese tipo de información”

“¿Qué quiere decir todo esto? Pues prueba lo que era un secreto a voces: en España había demanda de una televisión de derechas”

“El primer empresario que cree en España una televisión altamente profesional contraria a la izquierda y el separatismo se va a coronar”

La lectura política del éxito televisivo

El artículo subraya que la audiencia no solo responde a un interés por ciertos contenidos, sino también a una oferta ideológica que, según Ventoso, carecía de cauce. El autor transforma los datos de audiencia en argumento político: si hay público y este crece, las cadenas comerciales acabarán moviéndose hacia ese espacio.

“De hecho resulta inexplicable –o no– que todavía no haya surgido”

“porque las leyes de la economía rezan que donde hay demanda siempre acaba surgiendo la oferta”

A partir de esta premisa, el texto entra en una comparación directa con figuras del debate televisivo que han criticado a Iker Jiménez. En particular, Ventoso reprocha a Jordi Évole su descalificación hacia el presentador de Cuatro, señalando que su propio contenido ha estado más vinculado a la propaganda política que al verdadero rigor periodístico.

“Ha mostrado poco estilo Jordi Évole despellejando a Jiménez”

“Íker Jiménez es un licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense”

El choque entre viejos consensos y nuevas audiencias

El texto también analiza el atractivo de Horizonte y otros formatos como una ruptura del habitual reparto de audiencias. Ventoso sugiere que la televisión española ha operado bajo un conformismo ideológico, algo que ahora se quiebra porque parte del público busca otras voces y enfoques diferentes.

Íker Jiménez emerge como símbolo representativo de esta ruptura.

emerge como símbolo representativo de esta ruptura. Antonio Naranjo se alinea en esta misma lógica conservadora.

se alinea en esta misma lógica conservadora. Pablo Motos es mencionado como otro punto álgido frente al poder político.

“Les escuece que la naciente televisión de derechas empiece a rivalizar con ellos”

“Los tiempos están cambiando”

Ventoso concluye su argumento con una expectativa casi comercial: si ya hay audiencia, quien logre organizarla y profesionalizarla será quien aproveche esta oportunidad. Ese es el mensaje central del texto: no se trata únicamente de una batalla cultural, sino también de una posibilidad comercial que, según el autor, pronto se consolidará.

El caso Broncano como contrapunto

En la parte final, el columnista menciona a David Broncano como ejemplo del dispositivo mediático promovido desde el poder para hacer frente a referentes incómodos. Su crítica se centra en el coste público y cómo el humor televisivo se ha utilizado como herramienta política.

“Probablemente en solo unos meses ya no tendremos que pagar con nuestros impuestos 20.000 euros por noche a Broncano”

“cómico sin gracia colocado ahí por Sánchez como su bufón oficial”

“para hacer frente al peligroso disidente Pablo Motos”

De este modo, el artículo se estructura como una defensa de la pluralidad televisiva y al mismo tiempo impugna el anterior reparto ideológico. Ventoso no solo celebra esa audiencia; transforma esa realidad en prueba evidente de que el mapa mediático español estaba incompleto y que finalmente el público conservador ha encontrado un espacio donde reconocerse.