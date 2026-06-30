Miquel Giménez avisa del peligroso golpe con la ley de nietos: “Sánchez odia España”

Alarmante.

El periodista Miquel Giménez ha publicado en Vozpópuli una columna que lleva por título Miquel Giménez: El golpe de estado que viene. En ella, plantea que España no enfrenta simplemente una reforma técnica del sistema electoral, sino que está en medio de un golpe de Estado en cámara lenta, llevado a cabo desde el poder a través de leyes y modificaciones en el censo. Este artículo se inscribe en el debate sobre la controvertida Ley de Nietos, y las sospechas de que podría estar sirviendo como instrumento de ingeniería electoral.

Desde el inicio, Giménez establece su tesis central: el Gobierno de Pedro Sánchez estaría orquestando un ataque al sistema democrático mediante la expansión masiva del electorado exterior, otorgando poder decisivo a personas sin un vínculo real con la España contemporánea. Esta táctica, advierte, no solo altera el equilibrio político, sino que socava la noción misma de soberanía popular.

El núcleo de la denuncia: fraude legal y soberanía

La columna de Giménez se estructura alrededor de una acusación clave: la ampliación del sufragio a través del voto de descendientes lejanos infringe el principio fundamental de que solo aquellos que viven, tributan y comparten la comunidad política aquí y ahora deberían ejercer su derecho al voto. Uno de los pasajes más contundentes refleja esta idea:

«Es un fraude de ley que por el hecho de ser bisnieto o tataranieto de un español tengas, por la cara, derecho a votar en unas elecciones que se circunscriben al territorio nacional.»

A partir de esta premisa, el texto evoluciona hacia una crítica jurídica y política a esta medida:

«Regalar esa potestad sin estar empadronado en España, sin tener nacionalidad española, ni pasaporte ni nada más que un vínculo familiar lejano es la barbaridad jurídica más enorme que pueda concebirse y conculca todos los principios del estado de derecho.»

Mientras los medios tradicionales explican que la conocida como ley de nietos es una disposición adicional dentro de la Ley de Memoria Democrática de 2022, destinada a restituir la nacionalidad a descendientes de exiliados, Giménez ve su utilización política como una palanca para un “golpe de Estado que se avecina”. La tensión entre la lógica reparadora detrás de esta norma y su posible uso para fines electorales atraviesa todo su análisis.

Ley de nietos, imperio y voto exterior

El artículo también se detiene en una imagen poderosa para ilustrar el impacto potencial del proyecto: el antiguo imperio español como fuente inagotable de futuros votantes. Giménez lo expresa con una hipérbole calculada, subrayando el riesgo que implica deslocalizar completamente las decisiones sobre el gobierno español:

«Puestas así las cosas, y habida cuenta que España tuvo un imperio que abarcaba el mundo entero, al final podrían decidir el destino de nuestra nación personas que viviesen en Filipinas o en Maastricht aunque no tuvieran nada que ver con nosotros.»

La realidad jurídica presenta matices: para poder votar, quienes acceden a la nacionalidad por esta vía deben inscribirse en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), elegir un municipio como referencia y cumplir con ciertos trámites consulares. Sin embargo, Giménez no se detiene en lo técnico; él denuncia el efecto político: cientos de miles nuevos españoles con derecho al voto sin haber residido en el país. Esto ocurre mientras figuras como Santiago Abascal o Alberto Núñez Feijóo acusan a Sánchez de “robar” o “fabricar” votantes utilizando esta herramienta.

Sánchez, España y el odio como motor político

El tono del artículo se torna más severo cuando el autor pasa a cuestionar las motivaciones personales del presidente. En uno de los momentos más duros del texto, Giménez establece un vínculo directo entre esta ingeniería electoral y una supuesta animadversión hacia España:

«Esto demuestra, para quienes lo dudaban, que Sánchez odia España, odia a los españoles y no tan solo desea vernos desmembrados como nación, cultura y lengua; ahora, además quiere que seamos regidos por gentes ajenas. Todo menos permitir que el pueblo español ejerza su plena soberanía.»

La frase “Sánchez quiere que seamos regidos por gentes ajenas” sintetiza este reproche político: según él, el Gobierno ha optado por buscar apoyo fuera porque dentro ya no hay paciencia. Así conecta la cuestión técnica del censo exterior con una narrativa sobre desafección nacional y descomposición institucional. Esto coincide con otros análisis sobre un “golpe silencioso” mediante leyes y reformas judiciales.

Hartazgo, votos comprados y caída moral

En su conclusión, Giménez utiliza una serie rápida y contundente para enfatizar el cansancio ciudadano ante esta situación. El párrafo final se convierte en un crescendo retórico: