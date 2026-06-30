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ENTREVISTADA EN 'EL SÓTANO CLUB' (TEN)

Sarah Santaolalla deja a cuadros al personal y desencadena una oleada de memes en redes: «Es lo único que he mamado»

La pareja de Javier Ruiz deja algunos titulares llamativos, como por ejemplo, el origen de sus convicciones políticas y su historia familiar

Sarah Santaolalla en &#039;El Sótano Club&#039;
Sarah Santaolalla en 'El Sótano Club'
Archivado en: Alba Carrillo | Javier Ruiz | Periodismo | Sarah Santaolalla

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Allá donde va siempre desencadena una oleada de chistes, memes y comentarios en las redes sociales.

La activista política Sarah Santaolalla volvió a convertirse en el personaje estrella de X -anteriormemte Twitter- tras su entrevista en ‘El Sótano Club’ (Ten) con Alba Carrillo.

Durante la conversación, la pareja de Javier Ruiz dejó algunos titulares llamativos, como por ejemplo, el origen de sus convicciones políticas y su historia familiar: «Yo vengo de una familia en la que a mi padre le daban palizas los grises por tener una ideología. Yo vengo de una familia que ha trabajado toda la vida, unos currantes. Tengo unas ideas muy claras».

Alba Carrillo, rápida, resumió: «O sea, que lo has mamado«. Y Santaolalla, sin cortarse un pelo, remató: «Sí. Esto es lo único que he mamado para estar aquí«.

Eso sí, algunos internautas no se creyeron esta historia.

Santaolalla apareció ataviada con un traje amarillo limón que fue muy comentado por parte de los usuarios de X. Los memes del traje amarillo de Sarah Santaolalla han inundado las redes sociales como un reguero de pólvora.

Tras su entrevista viral, una imagen suya luciendo un llamativo traje o conjunto en tono amarillo intenso se ha convertido en el lienzo perfecto para todo tipo de bromas.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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