Sarah Santaolalla deja a cuadros al personal y desencadena una oleada de memes en redes: «Es lo único que he mamado»

Allá donde va siempre desencadena una oleada de chistes, memes y comentarios en las redes sociales.

La activista política Sarah Santaolalla volvió a convertirse en el personaje estrella de X -anteriormemte Twitter- tras su entrevista en ‘El Sótano Club’ (Ten) con Alba Carrillo.

Durante la conversación, la pareja de Javier Ruiz dejó algunos titulares llamativos, como por ejemplo, el origen de sus convicciones políticas y su historia familiar: «Yo vengo de una familia en la que a mi padre le daban palizas los grises por tener una ideología. Yo vengo de una familia que ha trabajado toda la vida, unos currantes. Tengo unas ideas muy claras».

Alba Carrillo, rápida, resumió: «O sea, que lo has mamado«. Y Santaolalla, sin cortarse un pelo, remató: «Sí. Esto es lo único que he mamado para estar aquí«.

Eso sí, algunos internautas no se creyeron esta historia.

🇪🇸»Sarah Santaolalla y el ‘mamado’ que lo cambió todo:» «Sarah Santaolalla contando que a su padre le daban palizas los grises, que viene de una familia de currantes y tiene ideas muy claras… Hasta que le dicen ‘o sea, que lo has mamado’.

Y ella remata orgullosa: ‘¡Esto es lo… pic.twitter.com/NFinGiwKSi — DianitaTeRetrata (@dianitanoticias) June 29, 2026

Santaolalla apareció ataviada con un traje amarillo limón que fue muy comentado por parte de los usuarios de X. Los memes del traje amarillo de Sarah Santaolalla han inundado las redes sociales como un reguero de pólvora.

Tras su entrevista viral, una imagen suya luciendo un llamativo traje o conjunto en tono amarillo intenso se ha convertido en el lienzo perfecto para todo tipo de bromas.

Alguien le dijo que usara blazer para dar trascendencia a las mamarrachadas que dice y lo demás es historia https://t.co/OfdCzpAkqF — Candela Albaladejo (@Dorothyparker09) June 30, 2026

Si eres un tapón no te pongas ese blazer tan largo. Yo que sé, la espalda, ahí hay cosas raras. https://t.co/YhqQXcrvf4 — * (@ParruiNNalamia) June 29, 2026