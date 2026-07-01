¡A Feijóo le roban las elecciones y no se entera!

En ‘La Retaguardia’ de este miércoles 1 de julio mucha tela que cortar.

Y es que vamos con la liada que se está gestando en España con lo de la ley de los nietos, la regularización masiva de inmigrantes y etc.

Durante una entrevista en La7 Región de Murcia, Feijóo explicó que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende modificar el censo concediendo la nacionalidad a cerca de 2,5 millones de personas en un periodo de año y medio, una decisión que, a su juicio, nunca se ha adoptado con esa magnitud en España y que requiere un amplio consenso político e institucional. Pero tampoco levanta la voz más allá. Y lo que está aconteciendo en España es de extrema gravedad.

Y veremos las consecuencias.

Todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este día 1 de julio, con Eduardo García Serrano y Luis María Pardo.