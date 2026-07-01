Fallece Gabriel Relaño, el reportero que eligió narrar historias

Gabriel Relaño ha fallecido a los 55 años, tal como informó Antena 3 Noticias al anunciar su muerte el 30 de junio de 2026; la causa del fallecimiento no ha sido revelada. La noticia fue comunicada por Sandra Golpe en el informativo del mediodía, lo que generó un profundo sentimiento de duelo en la cadena, donde sus compañeros lo recordaron como una figura esencial y muy apreciada.

El mensaje con el que la redacción se despidió de él reflejó una trayectoria marcada por la empatía, el trabajo en primera línea y una mirada única sobre la realidad. “Más que periodista, prefería llamarse contador de historias”, comentaron sus colegas en antena, una definición que se convirtió en su mejor carta de presentación pública.

Un oficio entendido como vocación

Nacido en Marmolejo (Jaén) y criado entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, Relaño estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid antes de embarcarse en una carrera que abarcó más de tres décadas vinculado a Antena 3 Noticias. En esta casa informativa, forjó un estilo distintivo: reportajes con un enfoque humano, atención meticulosa a los detalles y una clara inclinación hacia el periodismo social, la cultura y la investigación.

Su labor le llevó a cubrir historias en escenarios variados, desde el Polo Norte hasta desiertos y zonas conflictivas, siempre con el objetivo de explicar mejor las realidades humanas. Esa vocación, como él mismo recordó en múltiples ocasiones, surgía del sentimiento de haber ganado “la lotería al poder trabajar en lo que me apasionaba”, una idea que sus colegas rescataron tras su fallecimiento como síntesis perfecta de su forma de entender el oficio.

Entre las reacciones más conmovedoras destacó la de Sandra Golpe, quien se mostró visiblemente afectada al anunciar su muerte y enfatizó que en la redacción estaban “rotos” por perder a un compañero al que describió como “una gran persona y un periodista excepcional”. Antena 3 también emitió un mensaje de despedida donde lo recordó como ese profesional que prefirió estar entre quienes escuchan, observan y traducen la realidad con humanidad.

Legado profesional y huella personal

La influencia de Relaño no se mide únicamente en años frente a la cámara, sino también en el tipo de periodismo que defendió: cercano, sensible al sufrimiento ajeno y alejado del brillo superficial. Su nombre está ligado a esa forma de contar historias que da voz a los anónimos y transforma cada pieza informativa en un relato con identidad propia.

Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de cariño tanto dentro como fuera del ámbito televisivo. Sin embargo, no se han anunciado actos conmemorativos formales ni detalles sobre ceremonias para despedirlo públicamente. Lo que sí perdurará es el reconocimiento inmediato por parte de sus compañeros, quienes subrayaron su papel como amigo, hijo, hermano y padre además de ser un reportero comprometido.

La obra y la trayectoria de Gabriel Relaño

Fecha y lugar de nacimiento: nació en Marmolejo (Jaén) .

nació en . Formación: cursó Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid .

cursó en la . Carrera: desarrolló casi toda su trayectoria profesional en Antena 3 Noticias , durante más de 30 años .

desarrolló casi toda su trayectoria profesional en , durante más de . Ámbitos de trabajo: abarcó reportajes sobre cultura , periodismo social, investigación y piezas internacionales en entornos extremos.

abarcó reportajes sobre , periodismo social, investigación y piezas internacionales en entornos extremos. Rasgo profesional más reconocido: su deseo constante de ser un contador de historias , más allá del periodista convencional.

su deseo constante de ser un , más allá del periodista convencional. Reconocimientos públicos: su mayor legado fue el respeto ganado entre colegas y espectadores, evidenciado por los homenajes emitidos por la cadena tras su muerte y las numerosas muestras públicas de condolencia recibidas.

su mayor legado fue el respeto ganado entre colegas y espectadores, evidenciado por los homenajes emitidos por la cadena tras su muerte y las numerosas muestras públicas de condolencia recibidas. Información familiar relevante: sus compañeros lo recordaron como un querido padre, hijo, hermano y amigo; no se han proporcionado más detalles familiares oficialmente.

Durante muchos años, Relaño encarnó esa tradición periodística que busca acercarse a la realidad para transformarla en relato. Su partida deja a Antena 3 con una ausencia difícilmente reemplazable y una lección profesional que seguirá viva en cada historia bien narrada.