González Amador presenta chats y respalda la versión de Miguel Ángel Rodríguez

La declaración de Alberto González Amador ha vuelto a agitar una causa ya llena de ruido político y mediático. El empresario ha proporcionado a la juez varios chats que apuntan a que la imagen de dos periodistas de EL PAÍS no provino de la Policía ni de ningún entorno institucional, sino que fue un vecino del edificio quien la compartió.

Este testimonio refuerza, en esencia, lo manifestado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien ya había afirmado que recibió la fotografía a través de González Amador y no mediante una filtración policial. La investigación continúa abierta por un posible delito de revelación de secretos, mientras el debate público se centra también en la credibilidad informativa y en cómo se verifican datos sensibles antes de ser divulgados.

De acuerdo con las informaciones publicadas, el novio de Ayuso testificó que fue un vecino quien tomó la fotografía de los reporteros y se la envió a él, quien posteriormente se la reenvió a Rodríguez. Además, afirmó que mantiene conversaciones con otros vecinos sobre la presencia de los periodistas en la comunidad y que esos mensajes han sido entregados al juzgado como prueba documental.

En su versión, sostiene que los informadores estaban en la puerta del domicilio debido a la cobertura sobre las obras en su vivienda y no por ninguna irregularidad relacionada con seguridad. Esta misma línea le sirve para argumentar que la identificación de los reporteros no provenía de un canal policial, sino del entorno vecinal.

Un caso que entrelaza política, prensa y verificación

Este episodio ha reavivado un debate incómodo para el sector periodístico: ¿dónde termina una cobertura de interés público y dónde comienza el acoso? Rodríguez llegó incluso a acusar a los periodistas de hostigar a menores, una afirmación cuya repercusión mediática ha llevado a examinar con lupa su impacto en la reputación de los reporteros y en cómo es percibida la prensa socialmente.

Aquí entra en juego uno de los aspectos más delicados del caso: la desinformación. Cuando se lanzan acusaciones graves sobre periodistas, vecinos o menores, el margen para cometer errores se reduce considerablemente. Por ello, la verificación se torna esencial. Los últimos datos revelados muestran versiones contradictorias, rectificaciones parciales y mensajes reenviados en chats privados que ahora son presentados como evidencia ante el juez.

Los mensajes presentados por González Amador buscan respaldar tres ideas clave:

La foto fue tomada por un vecino del edificio.

Su papel fue únicamente el de intermediario al reenviarla a Miguel Ángel Rodríguez .

. La presencia de los periodistas generó malestar entre algunos residentes, lo cual explicaría las reacciones del entorno.

La defensa del empresario también enfatiza que no conserva su chat con Rodríguez, ya que según afirma, lo eliminó tras sufrir un hackeo. Este detalle es relevante porque deja fuera una pieza directa para contrastar información; sin embargo, sí mantiene otras conversaciones entre vecinos que pueden ser analizadas por el juzgado.

El perfil de González Amador bajo el foco

Más allá del ámbito judicial, Alberto González Amador ha ganado notoriedad pública gracias a su relación con Ayuso y su implicación en una investigación que abarca fiscalidad, comunicación política y filtraciones. Su declaración reciente lo sitúa nuevamente en el centro de una historia que ya no solo trata sobre un expediente judicial, sino también sobre cómo se construye un relato público alrededor suyo.

En este marco, la controversia deja una enseñanza clara para el ecosistema mediático: sin un contraste serio, una imagen, un mensaje o una frase fuera de contexto pueden distorsionar completamente una historia. Y cuando eso sucede, las fronteras entre información veraz, presión mediática y desinformación se vuelven peligrosamente difusas.