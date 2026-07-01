Ketty Garat se une a ABC tras destacar como una de las voces más incisivas del periodismo político en The Objective y ‘Horizonte’

El fichaje del verano en los medios españoles.

Ketty Garat, hasta la fecha periodista de The Objective, después de más de cinco años desde que recalara procedente de Libertad Digital, ficha por ABC.

En los últimos años el trabajo de la periodista ha sido realmente movido. Fue la primera que empezó a publicar noticias que dejaban para el arrastre a un todavía ministro José Luis Ábalos, en el germen de lo que luego fue el caso mascarillas y la organización criminal de este (ya con sentencia en firme), pero esto le supuso un tremendo problema a nivel profesional y casi personal. Muchos de los periodistas y medios palanganeros de Sánchez, antes muchos más que ahora, cargaron tintas contra Ketty. Solo el tiempo pudo dar la razón a la periodista a la que fuimos pocos los medios, como Periodista Digital, que desde el principio dimos voz y creímos firmemente en sus investigaciones.

Su trabajo, especialmente conocido por la cobertura del caso Ábalos-Koldo, ahora refuerza la apuesta del diario de Vocento por la información política y judicial.

Y es que Ketty se ha convertido en los últimos años, como parte del equipo de Álvaro Nieto y como habitual del programa Horizonte de Iker Jiménez, en una de las estrellas de la prensa de un sector ideológico alejado del sanchismo.

Hace apenas unas semanas, Alfonso Rojo entrevistó a la periodista en el formato ‘Tiempo de hablar’, como consecuencia de la publicación de su último libro. La entrevista no tiene desperdicio:

Una voz reconocida en el ámbito político

Originaria de Ferrol y graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, Garat también ha pasado por medios como Servimedia, COPE, Popular TV, Libertad Digital y esRadio. Durante su trayectoria, ha ido forjando un perfil sólido como cronista parlamentaria y periodista de investigación, centrando su atención en el PSOE, el Gobierno y el Congreso.

En su paso por The Objective, su nombre quedó especialmente asociado a una serie de reportajes que definieron el relato sobre la caída de Ábalos. Medios como El Confidencial Digital y ESdiario destacan que su labor se convirtió en un referente para seguir informativamente esta causa, ofreciendo exclusivas sobre relaciones personales, contrataciones, viajes y movimientos cercanos al exministro.

Desafíos, controversias y respuesta pública

Sin embargo, esta intensa cobertura no estuvo exenta de consecuencias. Según recuerda ESdiario, su trabajo provocó una querella interpuesta por Ábalos contra ella, el director del medio y la empresa editora por presuntas injurias y calumnias; un procedimiento que fue archivado en primera instancia al considerar el juzgado que las informaciones estaban suficientemente fundamentadas.

Además, surgió otro tipo de batalla mediática más visible. En diversas ocasiones públicas, Garat ha denunciado una campaña de desprestigio orquestada por publicar antes que otros sus reportajes sobre Ábalos. En este sentido, tanto ESdiario como Periodista Digital recogen sus palabras al referirse a un ambiente de “cacería” e incluso ataques desde algunos sectores políticos y mediáticos, mencionando explícitamente a figuras como Risto Mejide y a Pablo Iglesias durante momentos tensos de esta confrontación.

El libro que amplió su proyección

Su relevancia también ha crecido en el ámbito editorial. Su obra Todos los hombres de Sánchez, publicada por Deusto, ha tenido múltiples ediciones en poco tiempo, consolidando a Garat como una autora muy seguida dentro del análisis político. Según destacan medios como El Confidencial Digital y ESdiario, este libro recoge gran parte de su investigación sobre el poder, las lealtades internas y la evolución del entorno de Pedro Sánchez tras la salida de Ábalos del Gobierno.

Antes había lanzado Bajo las alfombras del Congreso, otra obra centrada en los entresijos de la vida parlamentaria. Aquella también vino a presentarla a Periodista Digital allá por el año 2012: