Hacienda maniobró para no investigar el fraude de las joyas de Zapatero

En ‘La Retaguardia’ tenemos a los mejores analistas económicos, así que es un día perfecto para aprovechar la nueva coyuntura que se ha presentado con Zapatero.

De la mano de José Ramón Riera y Julián Salcedo, vemos el panorama por el que Hacienda maniobró para no investigar el tema joyas del expresidente. Y usted ya sabe por qué, pero nosotros le vamos a contar las consecuencias que esto puede tener.

Miguel Ángel Pérez cuenta en Libertad Digital que sin embargo, el organismo está obligado a ello y no le queda más remedio:

Fuentes jurídicas consultadas subrayan que «la obligación de personarse por parte de la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado va más allá de las joyas incautadas a Zapatero en una caja fuerte de su despacho. Las contingencias fiscales resultan de haber facturado sus presuntas comisiones ilegales derivadas del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra a través de personas jurídicas, sin estructura, ni medios personales».

No pueden decir que no está interesante la cosa.