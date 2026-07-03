Mercedes González «la cafetera»… ¡No huyas como Luis Roldán!

Ya saben ustedes que Mercedes González, directora de la Guardia Civil, está en una zona tremendamente compleja.

El juez Pedraz la imputa, ella reconoce que se tomó dos o tres cafés con la fontanera Leire Díez, y en Ferraz no se les ocurre otra cosa -quedan pocas neuronas ya- que defenderla diciendo que la imputan por «hacer de cafetera».

Lleva una racha el PSOE, Sánchez y todos los mangantes, que nos lo están poniendo realmente fácil a los demás.

En ‘La Retaguardia’ de este viernes 3 de julio vamos con todo esto y mucho más de la mano del letrado Juanma Cepeda y con el popular Carlos García.