EXCLUSIVA: ¡Localizamos el casoplón que se está montando Pedro Sánchez!

Es lógico que Pedro Sánchez sepa que tiene las horas contadas en La Moncloa.

Fue en 2024 la primera vez que dimos en exclusiva en Periodista Digital la información de que el presidente socialista empezaba a ver las cosas crudas y se había comprado una vivienda en un exclusivo lugar de Madrid con idea de rehabilitar y finalmente, trasladar allí su siempre polémico colchón.

En estos días del arranque de julio de 2026, un par de medios sacaron de nuevo a la luz estas informaciones antiguas, elEconomista apenas compara esta situación con la de otros expresidentes e indica tímidamente que sería en una zona del noroeste de Madrid. Después, Antonio Naranjo en Telemadrid apuntaba Húmera y ponía una cámara allí en una calle cualquiera.

Pero insistimos, se trataba de una información que sacó Josué Cárdenas en Periodista Digital el 15 de marzo de 2024:

«¡Un bombazo! Pueden interpretar que Sánchez ha ganado mucho dinero, y además, que Pedro Sánchez no las tiene todas consigo».

Ahora, derivado de este nuevo movimiento de avispero, el equipo de Periodista Digital volvió al lugar de los hechos para completar su investigación. En apenas unas horas, el reportero Bertrand Ndongo dio con el lugar concreto: localizamos en exclusiva el inmueble que están rehabilitando Sánchez y Begoña para su retiro dorado de la política.

Las informaciones que podemos revelar es que el inmueble, situado en una urbanización de extremo lujo en Húmera (Pozuelo, Madrid), cuenta con unas instalaciones privilegiadas y aún está a nombre de otra persona intermediaria. Se trata de una construcción de excelsa calidad, con una amplia avenida adoquinada (dentro de ella) y generosas zonas de jardín con piscina.

El inmueble está valorado en más de tres millones de euros. Tenemos mucha más información al respecto, pero dada la magnitud de la misma, hasta aquí podemos leer.

Vean cómo Bertrand Ndongo cuenta todo lo vivido en la investigación, muestra la imagen del exterior y explica algunos detalles en el programa de Alfonso Rojo: