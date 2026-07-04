El sanchista Javier Ruiz se marcha a La Séptima y TVE busca reemplazo sectario a contrarreloj

Un cambio de guardia entre sectarios sanchistas dentro de la llamada Brunete Pedrete mediática que solo altera el orden de los factores, porque el resultado —la manipulación— permanece intacto.

Se marcha Javier Ruiz, -el talludito novio de Sarah Santaolalla-, y la línea editorial de RTVE, la manipulación, el sectarismo y la mentira siguen exactamente donde estaba: al servicio del relato gubernamental.

La despedida de Ruiz de las mañanas de La 1 no es un simple cambio de presentador, sino el cierre de una etapa en la que RTVE convirtió su franja matinal en uno de los altavoces más reconocibles del sanchismo televisivo.

Durante cuatro años, primero con Mañaneros y después con Mañaneros 360, su estilo combativo ha marcado la línea editorial del espacio.

Según lo publicado, Ruiz dejará oficialmente el programa el 30 de julio, bajo la excusa de unas vacaciones, pero con la vista puesta en su fichaje por La Séptima, la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras, que arrancará emisiones en noviembre. La operación, negociada en paralelo entre el entorno del presentador y la futura televisión, ha pillado por sorpresa a RTVE, que ha tenido que activar un plan de emergencia para proteger su franja más delicada.

El movimiento no solo tensiona la estrategia informativa de la casa: confirma hasta qué punto los rostros más destacados de la Corporación se han alineado con un espectro político y mediático muy concreto, alimentando la percepción de una televisión pública parcial.

RTVE: reunión de urgencia para fichar otro cromo del mismo álbum

La respuesta en Prado del Rey ha sido inmediata. Esta misma semana, el presidente de la Corporación, José Pablo López, convocó una reunión urgente con la productora La Cometa TV para reestructurar el horario matutino y evaluar sustitutos. El objetivo, doble y revelador:

Cerrar cuanto antes el relevo de las mañanas de La 1.

el relevo de las mañanas de La 1. Mantener un perfil ideológico calcado al que ha representado Ruiz.

En ese encuentro, López puso sobre la mesa el nombre de Jesús Cintora, actual presentador de Malas Lenguas en la propia Corporación y apuesta fuerte de la casa. Las razones del enroque son evidentes: Cintora comparte tono y perspectiva política con Ruiz, ya forma parte del engranaje de RTVE y del ecosistema de tertulias progresistas, y encaja en la idea de mantener una voz contundente frente a la derecha política y mediática.

Es decir: no hay sustitución, hay continuidad. Un bastión se marcha y otro se refuerza. Se cambia el cromo, no el álbum.

Para conocer más detalles de estas maniobras, el reportaje de OKDIARIO sobre la marcha de Javier Ruiz a La Séptima y la búsqueda contrarreloj de reemplazo en TVE ofrece claves del calendario y las conversaciones internas.

La Séptima: el nuevo cuartel de la Brunete Pedrete

La Séptima nace con vocación de refugio mediático de los afines: quiere incorporar rostros reconocibles para el público actual de TVE, y Javier Ruiz es una de sus grandes apuestas. El proyecto vinculado al entorno de Contreras aspira a articular una programación con magazines informativos de fuerte componente político, tertulias alineadas con el discurso progresista del Gobierno y caras conocidas del ámbito mediático del sanchismo.

Ruiz no llega solo a esa constelación: nombres como el propio Cintora y Gonzalo Miró forman parte del elenco habitual cuando se habla de la Brunete Pedrete mediática, el término acuñado para describir al grupo de comunicadores cercanos al Gobierno en radios y televisiones, públicas y privadas.

Cintora aporta su experiencia en formatos combativos; Miró ha sido figura central en programas como La cena de los idiotas, donde RTVE ha combinado entretenimiento y opinión. Ruiz, Cintora y Miró son la cara más visible de una estrategia que busca ocupar franjas clave con voces que refuercen un relato muy determinado. Da igual la cadena: el guion es el mismo.

Pifias, puentes rotos y el ruido en torno a Javier Ruiz

La trayectoria reciente de Ruiz no ha estado exenta de controversias ni de errores sonoros al aire. Su estilo apoyado en el dato constante le ha dado cierta aura de autoridad, pero también le ha costado resbalones notorios: intervenciones en las que se le acusó de distorsionar cifras sobre inmigración y desempleo, con reacciones virales en redes, y momentos en los que presentó información posteriormente matizada o desmentida, alimentando la percepción de un enfoque polarizado.

Las redes han amplificado cada tropiezo: recortes de tertulias, vídeos donde se le afean contradicciones. Aunque Ruiz intenta venderse como un periodista riguroso y «sin etiquetas», ha acabado convertido en símbolo de la batalla cultural mediática, tanto para quienes lo defienden como para quienes lo señalan como uno más del sanchismo en TVE.

En el plano personal, la prensa rosa ha puesto el foco en su relación con Sara Santaolalla, lo que refuerza su imagen pública: rostro conocido tanto en las agendas políticas como en el circuito social madrileño.

Qué cambia (y qué no) en las mañanas de La 1

La salida de Ruiz obliga a RTVE a recolocar sus piezas en un momento delicado para su programación matutina. Los ejes del movimiento son claros: reestructurar Mañaneros 360 sin perder peso político, decidir si Cintora es el sucesor —con todo lo que implica en imagen y críticas— y gestionar internamente la sensación creciente de sectarismo y favoritismo dentro de la Corporación.

La marcha a La Séptima no supone solo perder un presentador: arrastra un estilo y un público fiel. RTVE afronta ahora una paradoja que en realidad no es tal: podría moderar su volumen ideológico para calmar presiones externas, o redoblar la apuesta con otro rostro «de casa» que prolongue la línea de estos años. Todo apunta a lo segundo, porque en este cambio de cromos nadie ha planteado nunca cambiar de juego.

Mientras tanto, los espectadores asistirán como testigos silenciosos a este baile matinal en el que cada fichaje pesa más por lo político que por lo televisivo. Porque al final, el ruido mediático no lo marca solo la ideología: lo marcan los nombres propios.

Cambian los cromos; el resultado manipulador, no.