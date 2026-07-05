Jiménez Losantos sacude a los periodistas de la ‘Sincronizada Untada’ y a los de la ‘Brigada Propofol’

Federico Jiménez Losantos se despoacho hoy a gusto.

En su columna de hoy en Libertad Digital, el director de EsRadio, va a por los periodistas.

A la yugular y no sólo en la izquierda teórica del espectro mediático.

Titula Federico: Entre la Sincronizada Untada y la Brigada Propofol

En su pieza, con su bvrillantez habitual, argumenta que un segmento significativo del panorama mediático de derechas está facilitando, ya sea por acción o por inacción, la aceptación del peligro de fraude electoral vinculado a la Ley de Nietos y a una interpretación sesgada de la memoria histórica.

La idea principal del artículo se articula en torno a dos entidades que Jiménez Losantos designa de forma irónica: la Sincronizada Untada (SU) y la Brigada Propofol (BP).

La primera hace referencia a los medios y analistas que se alinean sin reservas con el discurso gubernamental; mientras que la segunda representa ese «centrismo» mediático que, bajo el pretexto de moderación y equilibrio, termina desactivando cualquier crítica contundente hacia Pedro Sánchez, hacia el gobierno actual y sus herramientas de ingeniería jurídica y electoral.

El autor posiciona así a la BP como un fenómeno político-mediático crucial:

Una derecha mediática que busca absolverse ante la izquierda mediante críticas selectivas a sus propios aliados.

Un centrismo que, según el columnista, se convierte en un medio para narcotizar a la opinión pública.

a la opinión pública. Un discurso sobre la Ley de Nietos, la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática como un engranaje ideológico con un recorrido prolongado.

La Brigada Propofol y el prurito centrista de la derecha

El centro polémico del texto radica en cómo Jiménez Losantos describe esa Brigada Propofol, donde su tono sarcástico se mezcla con una acusación más profunda sobre el papel desempeñado por los medios que se autodenominan centristas:

«La Brigada Propofol –llamémosla BP– está compuesta por un amplio sector mediático que se identifica con lo que algunos consideran centrismo; otros lo ven como equilibrio; otros más, equidistancia; y otros tantos, oportunismo de derechas al servicio de la izquierda.»

«Lo percibo como el incontrolable prurito centrista de una derecha acomplejada que busca en las críticas hacia una parte más radical de su propio espectro político una forma de absolución ante una izquierda siempre dominante.»

Aquí, el articulista coloca a esa BP como un elemento clave en el ámbito público: no es solo la izquierda quien persuade a los ciudadanos para considerar extremista hablar sobre un posible pucherazo electoral o sobre ingeniería electoral, sino ese sector mediático que se presenta como moderno, moderado y equidistante. Para Jiménez Losantos, lo esencial radica en el complejo de inferioridad que aqueja a cierta derecha, que utilizaría las críticas hacia figuras como Isabel Díaz Ayuso o al propio Partido Popular como un salvoconducto moral frente al progresismo imperante.

Ley de Nietos, censos manipulados y el giro contra Feijóo y Ayuso

La columna avanza hacia un tema concreto en actualidad política: las acusaciones sobre manipulación del censo mediante la conocida Ley de Nietos y cómo reacciona inmediatamente esa Brigada Propofol contra Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. En esta sección, el texto se torna más descriptivo al enlazar las críticas mediáticas con las reformas legales en curso:

«A diferencia de la Sincronizada Untada –SU–, la BP ha coincidido en que Sánchez debería dimitir y convocar elecciones debido a los innumerables casos de corrupción vinculados a su familia, su partido y su Gobierno.»

«Sin embargo, al enfrentarse al tema de manipulación del censo electoral por causa del uso ilegal e ilegítimo de la Ley de Nietos, han reaccionado furiosamente contra Alberto Núñez Feijóo por señalar ‘ingeniería electoral’ y contra Isabel Díaz Ayuso por solicitar observadores electorales en Madrid, zona más afectada por esta manipulación del censo, además de criticarla por destrozar los servicios públicos tras regularizar masivamente a más de un millón de inmigrantes ilegales.»

En este análisis se destaca claramente la tensión que desea enfatizar el autor:

La BP acepta los casos de corrupción y pide públicamente la dimisión de Sánchez .

. Sin embargo, descalifica como extrema cualquier denuncia sobre potencial fraude derivado de la Ley de Nietos .

. La reacción adversa hacia Feijóo y Ayuso se convierte en símbolo palpable ese «centrismo» que protege a la izquierda cuando surgen cuestionamientos sobre lo electoral.

La referencia a Madrid, a los observadores electorales y a la regularización masiva e incontrolada supera ya el millón apunta hacia una interconexión entre política migratoria, memoria histórica y estructura del censo.

De la amnistía del 77 a la memoria zapatero-comunista

El otro gran eje del artículo aborda cómo se entiende hoy día tanto la memoria histórica como democrática dentro del debate actual. Aquí es donde Jiménez Losantos establece un contraste temporal significativo: recuerda cómo fue aprobada por unanimidad en 1977 aquella famosa Ley de Amnistía, frente al conjunto normativo posterior relacionado con las leyes memorialistas. El pasaje clave queda plasmado así:

«La estrategia para narcotizar a la opinión pública que persigue la BP comienza con una falsedad: afirmar que hubo consenso en Cortes para aprobar tanto la Ley de Memoria Histórica como luego también para aprobar después toda ley relacionada con Memoria Democrática. Falso. Lo único votado unánimemente fue esa Ley de Amnistía en 1977, mientras que las leyes posteriores representan una reescritura impulsiva promovida por políticas zapateristas.»

El autor sostiene que esta confusión intencionada entre amnistía y memoria otorga argumentos a los integrantes de la BP para presentarse como herederos legítimos del espíritu transicional mientras respaldan políticas que alteran aquel consenso original. Aquí resalta una paradoja inquietante: muchos críticos actuales del supuesto pucherazo habrían cuestionado antes las leyes memorialistas bajo acusaciones similares a «enterrar nuestra Transición», pero ahora apoyan su expansión.

La Ley de Nietos como versión etarra de la memoria histórica

La conclusión final enlaza directamente con cómo se interpreta hoy día tanto las leyes memorialistas como esa polémica Ley de Nietos, introduciendo metáforas contundentes junto con nombres significativos. Así aparece mencionada Sofía Puente, directora general jurídica bajo el mando del Ministerio dirigido por Félix Bolaños, quien es presentada como figura técnica esencial dentro del desarrollo normativo.

«¿Y qué representa realmente esa Ley de Nietos si no es más que una versión etarra camuflada tras las leyes históricas? ¿Acaso todo vale para criticar tanto a Ayuso como a Feijóo cuando les resulta difícil aceptar incluso aquellos frutos podridos derivados previamente?»

«Y lo mismo puede decirse respecto a las leyes relacionadas con Memoria Histórica o Memoria Democrática; muchos criticaron su llegada al poder tan solo porque parecían hijos directos del sanchismo junto con Arnaldo Otegi.»

«¿Es concebible entonces pensar que esta ampliación normativa podría sanar automáticamente sus orígenes bastardos solo porque proviene ahora desde Sofía Puente bajo Félix Bolaños? ¿Acaso criticar al PP por señalarlo sería visto como extremista?»

«¿A qué árbol le incomodaba realmente su sombra?»

En estos últimos párrafos, Jiménez Losantos lanza dos acusaciones contundentes:

La afirmación sostiene que esa Ley De Nietos es posiblemente uno derivado más agresivo dentro del marco histórico memorialista pero con componentes «etarras», vinculado directamente al papel jugado por Arnaldo Otegi dentro del entramado político actual.

Además pone énfasis en cómo cada disposición técnica impulsada desde Sofía Puente podría convertirse rápidamente en herramienta para alterar tanto censos electorales como blindajes políticos.

El texto concluye planteando preguntas retóricas abiertas: tal vez esa derecha mediática autoproclamándose centrista temía más al tronco simbólico representativo durante nuestra Transición que ante aquellas ramas concretas ahora creciendo bajo forma legalidades relacionadas con censos o relatos históricos.

Mientras tanto, parece claro cómo opera esa Brigada Propofol, administrando dosis tranquilizadoras para calmar tensiones políticas presentes.