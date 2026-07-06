Alfonso Rojo: “Más imputados que diputados y dedicados a robar, antes de que el esperpento se acabe”

Si es usted un poco masoquista y tiene adicción a la basura que emite TVE o a las tertulias de la Brunete Pedrete Periodística, puede que haya llegado a la conclusión de que el gran problema de España no son los escándalos que cercan al Gobierno Sánchez, ni la corrupción que tizna de arriba a abajo al PSOE, ni las siniestras cloacas de Ferraz o la sonrojante dependencia que el marido de Begoña tiene de proetarras vascos y separatistas catalanes.

Nada de eso.

Lo inquietante, según pancistas amarrados al pesebre de La Moncloa, como Cintora, Ruiz, Papell, Palomera, Intxaurrondo, Miró o Santaolalla, es que un tibio como el popular Juanma Moreno haya pactado un Gobierno en Andalucía con VOX y colocado en la vicepresidencia a Manuel Gavira.

Es de coña, pero ese es el nuevo mantra del progresismo de canapé, el que lleva una década abrazado a los facinerosos que aplauden los asesinatos de ETA y dándose besos con el golpista Puigdemont.

Que completan el esperpento asegurando que Feijóo y el conjunto del PP se han dejado arrastrar hacia el extremismo por Abascal, bajo la nefasta influencia de la feroz Isabel Díaz Ayuso.

Un chiste al que se apuntan histéricos todos los carneros del rebaño socialista y la amplia legión de caraduras que vive y prospera pendiente del pienso que reparte el amo del PSOE.

Seguro que la cifra ha crecido en los últimos minutos, pero cuando subía al plató, para emitir este sermón, eran ya 226 los personajes del entorno de Sánchez —incluyendo, por supuesto, a su mujer, su hermano, su mentor Zapatero y a sus secretarios de organización— que estaban en capilla.

Suena fuerte, pero el Gobierno Sánchez tiene más imputados que el PSOE diputados en el Congreso.

Y aunque cueste digerirlo, el lema con el que operan estos malandrines, mientras desfilan por los tribunales o esconden pruebas acosados por la UCO o la UDEF, es:

«A robar a dos manos, que esto se acaba».