Cachondeo en redes con el fiel tertuliano sanchista que no se cansa de hacer el ridículo en el programa de Nacho Abad

No se cansa de hacer el ridículo.

Paco Álvarez es uno de los tertulianos fijos de ‘En Boca de Todos’ en Cuatro (Mediaset), con Nacho Abad al frente. Defensor acérrimo de la izquierda y del sanchismo, que entra en cualquier debate como si fuera la batalla del Ebro, gesticulando, subiendo el tono y soltando argumentos que a menudo rozan lo esperpéntico.

Su estilo marca de la casa son sus características camisetas llamativas, a menudo con mensajes taurinos, políticos o provocadores que contribuyen a su imagen de tertuliano castizo y combativo.

Grita, interrumpe, usa ironía pesada y a veces roza el insulto personal. Es de los que convierten una tertulia en un circo.

Paco Álvarez es el tertuliano que la izquierda envía cuando quiere guerra total: visceral, leal hasta la muerte al relato oficial y con una capacidad innata para soltar argumentos tan absurdos que se convierten en memes. No pasa desapercibido, genera risas y encarna ese estilo de tertulia española donde el espectáculo y el esperpento mandan más que los datos. Con defensas apasionadas de Sánchez, teorías conspiranoicas como lo de «P.S.» en la agenda de Leire Díez (que según él era «Paco Salazar», no Pedro Sánchez) y momentos en los que miente o exagera en directo para defender al PSOE.

La última, ha sido objeto de memes y risas en redes sociales tras una captura suya luciendo una camiseta de España.

El mosquito cuando le echas flus-flus de los chinos. pic.twitter.com/5SiP6wJDWD — ♱𝙎𝙤𝙧 𝙎𝙖𝙧𝙣𝙖♱ (@SorSarna_n1) July 5, 2026

Cuando la testosterona abandona completamente a un hombre: pic.twitter.com/jBHbhxAZYV — ♱𝙎𝙤𝙧 𝙎𝙖𝙧𝙣𝙖♱ (@SorSarna_n1) July 5, 2026

Esto hombre está al borde del abismo pic.twitter.com/DIHjn22m07 — Visús (@DavidVisus) July 5, 2026

Ahora echando por @la2_tve , un documental del Pteropus alecto de Australia. Interesantisimo… aquí le vemos «colgado» dispuesto a dormir la siesta… pic.twitter.com/aTaDpOZFS4 — vieja al visillo (@ViejaAlVisillo7) July 5, 2026

Juro por lo más sagrado que está fotografía no es IA, ni está editada, es la más auténtica y fiel representación de lo que es la izquierda de éste país, ésto es lo que son 🤷🏻👇🏻 pic.twitter.com/bq4geDbKd0 — elChema Ledesma (@elchemaledesma) July 3, 2026

Me gustó más la primera de Ice Age . pic.twitter.com/tSyjCfBUMr — Motarrd . (@Motarrd_20) July 6, 2026