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PACO ÁLVAREZ, PROTAGONISTA DE MEMES EN 'X'

Cachondeo en redes con el fiel tertuliano sanchista que no se cansa de hacer el ridículo en el programa de Nacho Abad

El colaborador de Cuatro destaca por sus camisetas peculiares y defensas apasionadas del Gobierno Sánchez

Paco Álvarez, tertuliano de &#039;En boca de todos&#039; (Cuatro)
Paco Álvarez, tertuliano de 'En boca de todos' (Cuatro)
Archivado en: Nacho Abad | Pedro Sánchez | Periodismo

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No se cansa de hacer el ridículo.

Paco Álvarez es uno de los tertulianos fijos de ‘En Boca de Todos’ en Cuatro (Mediaset), con Nacho Abad al frente. Defensor acérrimo de la izquierda y del sanchismo, que entra en cualquier debate como si fuera la batalla del Ebro, gesticulando, subiendo el tono y soltando argumentos que a menudo rozan lo esperpéntico.

Su estilo marca de la casa son sus características camisetas llamativas, a menudo con mensajes taurinos, políticos o provocadores que contribuyen a su imagen de tertuliano castizo y combativo.

Grita, interrumpe, usa ironía pesada y a veces roza el insulto personal. Es de los que convierten una tertulia en un circo.

Paco Álvarez es el tertuliano que la izquierda envía cuando quiere guerra total: visceral, leal hasta la muerte al relato oficial y con una capacidad innata para soltar argumentos tan absurdos que se convierten en memes. No pasa desapercibido, genera risas y encarna ese estilo de tertulia española donde el espectáculo y el esperpento mandan más que los datos. Con defensas apasionadas de Sánchez, teorías conspiranoicas como lo de «P.S.» en la agenda de Leire Díez (que según él era «Paco Salazar», no Pedro Sánchez) y momentos en los que miente o exagera en directo para defender al PSOE.

La última, ha sido objeto de memes y risas en redes sociales tras una captura suya luciendo una camiseta de España.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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