Los chats de Sánchez a Ábalos revelan cómo abordaban lo de su ‘grano en el culo’, García-Page

Las frases literales y de conversación íntima, resumen, con más precisión que cualquier análisis político, el estado real de las cosas.

Y eso es lo que pasa con los mensajes filtrados en toda esta amalgama de operaciones contra los corruptos socialistas.

De los que hablamos aquí es de los mensajes que ven la luz de Sánchez para con Ábalos, y nos centramos específicamente en cómo abordaban la situación dantesca de ‘grano en el culo’ que han vivido estos años con Emiliano García-Page en La Mancha.

Eso sí, ya saben ustedes, que lo de Page ha sido mucho de cara a la galería y que a la hora de la verdad, nada de nada.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, escribió a su exministro y mano derecha por entonces, José Luis Ábalos ,sobre Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y barón crítico del partido: «Si puedes dale un pescozón, es lamentable».

Esa frase, revelada por la periodista Irene Tabera en OKDiario, destruye en cinco palabras el relato que Sánchez ha construido desde que el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión. Ese relato ficticio del presidente consistía en presentar a su exministro como una figura distante, casi desconocida, ajena a su círculo íntimo, un caso individual que no tenía nada que ver con él. Los whatsapps cuentan una historia completamente diferente y es la que sabemos todos.

El presidente que usaba a Ábalos para disciplinar a los díscolos

El contexto en que Sánchez escribe ese mensaje sobre Page es el año 2024, en pleno aumento de las críticas internas al sanchismo por corrupción y por las concesiones a los socios nacionalistas. García-Page era en ese momento el barón más incómodo para Ferraz: exigía ejemplaridad, reclamaba debate interno y cuestionaba públicamente la credibilidad del relato oficial sobre las tramas del partido.

La respuesta de Sánchez no fue el debate ni la apertura. Fue la disciplina. Y el instrumento elegido fue Ábalos, ya fuera del Consejo de Ministros pero todavía con influencia en las federaciones, conocimiento profundo del aparato interno y crédito entre los cuadros medios que habían vivido con él la etapa de reelección del secretario general.

«Dale un pescozón» no es una petición de reflexión interna. Es una orden de presión política sobre un barón que se atrevía a decir en voz alta lo que muchos pensaban en voz baja. Y que Sánchez eligiera a Ábalos como ejecutor de esa presión revela dos cosas simultáneamente: la relevancia real que el presidente seguía otorgando al exministro después de su caída y la preocupación genuina que el discurso de Page generaba en La Moncloa.

«Eres de lo mejor que tiene el Gobierno»

Pero los mensajes sobre Page no son los únicos que Tabera ha revelado. En otra serie de whatsapps publicados por OKDiario, Sánchez escribe a Ábalos: «Eres de lo mejor que tiene el Gobierno, gracias por tu lealtad y brillantez».

Este elogio llega después de intervenciones parlamentarias que el presidente califica de «brillantes». La comunicación entre ambos era constante, frecuentemente nocturna, y se prolongó hasta finales de 2024, mucho después de la destitución del exministro. El tono es de amistad, confianza y fusión entre lo institucional y lo personal que resulta incompatible con la imagen del «gran desconocido» que Sánchez ha intentado proyectar desde que las condenas empezaron a llegar.

Esos mensajes de afecto y reconocimiento se cruzan en el tiempo con otro dato que los hace especialmente significativos: coinciden con el período en que Sánchez alertó a Ábalos sobre las investigaciones relacionadas con Koldo García, su jefe de gabinete, y sobre cómo la trama de las mascarillas empezaba a llenar sumarios y titulares. En ese contexto, la línea entre la amistad, la protección y el cálculo político se difumina hasta desaparecer.

La doble narrativa que los chats destruyen

La contradicción entre el Sánchez público y el Sánchez de los whatsapps no podría ser más clara.

En público, desde que estalló el caso Koldo y especialmente desde la sentencia del Supremo, el presidente ha presentado a Ábalos como alguien distanciado de su círculo íntimo, una figura cuya corrupción fue individual y ajena a su conocimiento. Es el relato que La Moncloa necesita para aislar el caso y evitar que la condena del exministro salpique directamente al presidente.

En los whatsapps, Ábalos es amigo, colaborador esencial, «de lo mejor que tiene el Gobierno» y ejecutor de las directrices de Sánchez para disciplinar a los barones díscolos. La comunicación es constante, el tono es de confianza y la relación es exactamente lo contrario de la distancia que el presidente necesita ahora que el exministro cumple condena.

Esa contradicción tiene consecuencias que van más allá del daño reputacional inmediato. Confirma lo que Page ha dicho repetidamente: que la dirección federal no podría convencer al público de que el secretario general no estaba al tanto de las tramas internas del partido. Los chats no solo corroboran esa afirmación. Muestran a Sánchez dando órdenes directas para presionar al mismo barón que lo advertía.

El papel del periodismo de investigación

Este caso confirma la importancia central de la prensa investigativa en la España de 2026. La exclusiva de Irene Tabera en OKDiario, con los chats inéditos entre Sánchez y Ábalos, no solo aporta material político valioso. Tiene repercusiones judiciales y parlamentarias concretas.

La propia UCO ha utilizado en otras causas chats previamente publicados por OKDiario como indicios en investigaciones sobre maniobras para obtener licencias o contratos. Lo que los medios publican entra en los sumarios. Y lo que entra en los sumarios no sale.

La existencia de esas conversaciones y su incorporación al debate público elevan considerablemente la presión sobre Ferraz. Cada nuevo mensaje filtrado refuerza la imagen de un partido que durante sus años de mayor poder institucional habló demasiado por teléfono y escribió demasiado por WhatsApp sin considerar las consecuencias de dejar ese rastro.

La guerra fría socialista y el desenlace incierto

El episodio de los mensajes sobre Page es otro capítulo de la guerra fría interna del PSOE: barones que se distancian, un secretario general intentando mantener las riendas mientras sus viejos aliados se transforman en problemas penales y políticos, y una cultura interna de control férreo que los chats confirman con una claridad que ninguna nota de prensa puede neutralizar.

«Dale un pescozón» y «Eres de lo mejor que tiene el Gobierno» son dos frases del mismo presidente en el mismo período. La primera es la orden a un subordinado para disciplinar a un crítico interno. La segunda es el elogio afectuoso al mismo subordinado que ahora cumple 24 años de condena.

Juntas, esas dos frases son el mejor retrato disponible del sanchismo como sistema: lealtad exigida, disidencia castigada, cercanía negada cuando la cercanía se convierte en condena.

En un partido que presume de memoria histórica, estos chats se han convertido en una hemeroteca incómoda.

Todo queda registrado. Y eventualmente todo termina saliendo.