¡Delcy se querella contra Aldama para proteger al PSOE!

Si no se lo pasan bien con la política en España, es porque no quieren.

Vean el sainete: ahora Delcy Rodríguez, que ya saben ustedes que es la presidenta en funciones de Venezuela desde que Trump se llevó a Maduro, tiene tiempo para mirar a España e iniciar los pasos para querellarse contra Víctor de Aldama.

Este último, el empresario, ya saben que es el que se ha librado de la cárcel en la sentencia ejemplar impuesta por el Supremo por el caso Mascarillas, y que lleva a Ábalos y a Koldo a un par de décadas de prisión por cabeza.

Pero ahora importa lo de Delcy, que nos cuenta Vózpopuli:

Delcy ha dado los primeros pasos para querellarse contra el empresario Víctor de Aldama después de que este afirmara que fue Delcy quien le entregó un sobre de la petrolera PDVSA, vinculado a la presunta financiación irregular del Partido Socialista. La exmano derecha de Maduro ha encargado esta encrucijada legal al despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón, con el cual tiene una estrecha relación. Rodríguez ha presentado en los juzgados de Madrid el escrito de solicitud de conciliación previa a la presentación de la querella por un delito de injurias contra Aldama. En el mismo, la presidenta encargada aseguró que las afirmaciones realizadas por el empresario los pasados días 4 y 5 de febrero, en dos programas de televisión, son falsas.

Nos adentramos con toda esta pestilencia y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este 6 de julio de 2026.