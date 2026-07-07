¡Abortada la fuga de Begoña Gómez!

Muchas risas con el pasaporte de Begoña Gómez, pero es una auténtica vergüenza y un bochorno internacional sin parangón que la mujer del presidente español no pueda acudir a la Cumbre de la OTAN porque le tienen retirada la credencial por riesgo de fuga.

Este es el país que nos queda, el país que nos deja el socialismo de mangantes y Pedro Sánchez. Ha impuesto a su aprovechada familia, a los chorizos de sus amigos, no le ha importado lo más mínimo trocear España y ahora está completamente decidido a enfrentarla y encabronarla hasta el límite.

La indecente de la primera dama sí podrá no obstante viajar a Londres a la graduación de su hija y todo esto lo abordamos en ‘La Retaguardia’ de este 7 de julio, de la mano de alguien que sabe muchísimo de todo ello: el abogado de HazteOir, Javier Pérez Roldán.

El juez suplente de Peinado ha decidido que a Turquía no va La Bego «porque no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional».

En cambio, sí le entregará el pasaporte porque la autoriza a viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio para asistir a la graduación de su hija dada «la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir».

Regresada a territorio español, ya sabe lo que le toca a la mujer del número uno; deberá depositar el pasaporte en el día hábil inmediato siguiente al de su retorno, esto es, el 13 de julio. Sin falta.