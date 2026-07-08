¡Trump desprecia tanto a Sánchez que ya ni le insulta!

La Cumbre de la OTAN en Ankara está siendo el escenario idóneo para un Pedro Sánchez al que estas trifulcas internacionales vienen muy bien para tapar la mierda doméstica.

Recuerden que el presidente socialista ha ido solo a Turquía porque a su mujer, Begoña Gómez, le tienen retenido el pasaporte por ser una tetraimputada en asuntos delicados. Bastante abochornante ya de por sí, como para que encima esta vez el número uno no tenga siquiera el ‘cobijo’ de recibir acometidas de Donald Trump.

El presidente americano ya ni se fija en Sánchez, es como si no estuviera.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este miércoles 8 de julio.