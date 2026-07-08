Escucha esto e imagina que ocurriría en España si los partidos de fútbol se retransmitieran así

Un gol es el mismo acontecimiento en todos los estadios del planeta.

Dura una fracción de segundo, produce la misma explosión física en el jugador que marca y la misma reacción en los aficionados que lo presencian.

Y sin embargo, dependiendo del país desde el que se escuche, ese gol puede sonar como un poema épico de cinco minutos, como una frase seca de diez palabras o como una sinfonía de gritos, silencios y nombres repetidos en espiral hasta que la voz del narrador se agota.

La narración del fútbol no es un accidente cultural. Es el resultado de décadas de tradición, de los medios dominantes en cada país, de la relación que cada sociedad tiene con el deporte y de los locutores que han ido definiendo un estilo que los aficionados interiorizan como propio y reconocen de inmediato cuando lo escuchan.

En la semana en que el Mundial 2026 está en pleno apogeo, con España y Argentina entre los favoritos y los mejores narradores del mundo compitiendo por el relato de los goles decisivos, vale la pena repasar cómo cuenta el fútbol cada cultura.

España: la radio que no muere y el relato que crea memoria

En España, la radio es la columna vertebral de la cultura futbolística de una forma que no tiene equivalente en ningún otro país europeo. Mientras en Alemania, Francia o Italia la televisión se convirtió hace décadas en el medio dominante sin rival, en España la radio ha mantenido una posición de privilegio que va más allá de la costumbre y que tiene raíces profundas en la historia del país.

Durante los años en que la televisión era escasa, cara o controlada, el transistor fue el acceso de millones de españoles al fútbol. Esa experiencia fundacional creó un vínculo emocional con la narración radiofónica que ha persistido incluso cuando la televisión se democratizó completamente. Hoy, en los grandes partidos, los datos de audiencia de la radio deportiva española siguen siendo extraordinarios para los estándares europeos. Los aficionados escuchan la radio mientras ven el partido por televisión, o simplemente prefieren la voz del narrador a los comentaristas televisivos.

El estilo que esa tradición ha producido es reconocible al instante: narración ágil que sigue la pelota con precisión de cronista, repetición de las acciones clave hasta que el oyente que está al volante o cocinando ha entendido perfectamente lo que ha pasado, y una construcción del gol que no termina cuando el balón entra en la red sino que se prolonga en una celebración verbal que puede durar minutos. La voz del narrador español no describe el partido. Lo recrea.

Argentina: la épica como filosofía

Si la narración española tiene la emoción contenida del periodismo que respeta al oyente, la narración argentina tiene la desmesura calculada del teatro que busca al espectador. En Argentina, el narrador futbolístico es un personaje, no un oficio. Víctor Hugo Morales gritos durante la final del Mundial de México 86 mientras Maradona dribla a medio equipo inglés son el ejemplo más citado pero no el único: en Argentina, cada gol importante merece un tratamiento que combine la descripción técnica con la declaración filosófica y el alarido existencial.

Esta tradición tiene raíces en la relación especial que Argentina tiene con el fútbol como identidad nacional y en la importancia histórica de la radio en un país de dimensiones continentales donde llegar a toda la audiencia requería una voz que viajara lejos. El resultado es un estilo donde el narrador asume un papel protagónico casi igual al de los jugadores, donde las frases se recuerdan tanto como los goles y donde el silencio antes del gol, esa fracción de segundo antes del estallido, está tan trabajada como el grito que la sigue.

En el Mundial 2026, con Argentina defendiendo el título de Qatar 2022 y Messi jugando lo que probablemente es su último gran torneo, los narradores argentinos están viviendo el material más rico de su carrera.

México: la conexión emocional como estrategia

En México, la narración futbolística ha desarrollado un estilo propio que combina elementos de la tradición latinoamericana con la influencia de las grandes cadenas de televisión que han dominado el deporte en el país durante décadas. Los comentaristas mexicanos tienen una presencia muy marcada en la retransmisión, una fuerte conexión personal con la audiencia y una tendencia a personalizar el relato que hace que los aficionados sientan que el narrador está viviendo el partido con ellos, no simplemente describiéndolo.

El Mundial 2026 tiene en México una dimensión especial porque el país es cosede del torneo, con seis ciudades acogiendo partidos. Eso ha producido una inmersión mediática que ha elevado todavía más la intensidad de las narraciones y ha creado momentos televisivos y radiofónicos que ya forman parte de la memoria futbolística de este verano.

Brasil: el ritmo como lenguaje

En Brasil, la narración futbolística tiene cadencia. No es una metáfora. Es una descripción literal: los narradores brasileños construyen sus relatos con un sentido del ritmo que recuerda más a la música que al periodismo, utilizando el lenguaje con una creatividad que produce frases que se quedan grabadas no solo por lo que dicen sino por cómo suenan.

El português brasileiro tiene además una plasticidad fonética que permite a los narradores crear onomatopeyas, jugar con la elongación de las vocales y producir efectos de tensión y liberación que en otros idiomas serían imposibles. Un gol narrado en Brasil puede durar tanto como en Argentina pero suena completamente diferente: más musical, menos teatral, igualmente emocionante.

Reino Unido: la sobriedad como respeto

El extremo opuesto de la narración argentina o brasileña es la tradición británica, donde la contención es una virtud y la emoción desmedida se considera una falta de respeto tanto al juego como al oyente. Los narradores de la BBC o de Sky Sports construyen sus relatos con la precisión de quien informa, no de quien actúa: datos precisos, análisis inmediato, emociones moderadas que solo se elevan cuando la magnitud del momento lo justifica.

Esa sobriedad no significa ausencia de pasión. Los grandes narradores británicos como John Motson o Martin Tyler han producido momentos memorables precisamente porque su estilo contenido hace que los raros momentos en que se permiten elevar la voz sean extraordinariamente poderosos. La excepción al estilo habitual produce el efecto que la norma no puede generar.

Los grandes locutores que han definido una época

Hablar de los mejores narradores de la historia del fútbol es necesariamente subjetivo porque la grandeza de un locutor solo puede medirse en relación a la tradición en que opera y al impacto que produce en su audiencia específica. Pero hay nombres que trascienden las fronteras.

Víctor Hugo Morales y su narración del gol de Maradona a Inglaterra en México 86 es probablemente el relato futbolístico más reproducido de la historia. José Ángel de la Casa narró la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica 2010 para TVE con un «¡Iniesta!» que todavía resuena. Peter Drury, actual narrador estrella de la Premier League para NBC y anteriormente para la BBC, es posiblemente el mejor narrador en activo en el mundo anglófono, con una capacidad para el lenguaje poético que resulta excepcional en la tradición británica.

Lo que todos ellos comparten, independientemente del estilo de su tradición nacional, son tres rasgos: precisión técnica que impide los errores de nombre o descripción, personalidad vocal reconocible al instante y el oficio de quien sabe cuándo hablar y cuándo callarse y dejar que el sonido del estadio cuente lo que las palabras no pueden.

El futuro de la narración: fragmentos, plataformas y voces globales

El Mundial 2026 también está siendo el primer gran torneo en que la fragmentación del consumo de contenido se siente plenamente en las narracioens. La FIFA tiene acuerdos de emisión en más de 175 países, distribuidos entre televisión tradicional y plataformas de streaming que compiten entre sí por derechos que se renuevan a velocidad creciente.

Eso crea una paradoja para los narradores: mientras la audiencia agregada de un partido grande es mayor que nunca, cada individuo lo consume en contextos cada vez más diferentes. Alguien ve el gol en directo en el estadio. Otro lo sigue por radio conduciendo. Otro lo ve en directo en la televisión con el narrador oficial. Otro lo ve en un stream sin comentaristas. Y otro lo descubre diez minutos después en un clip de 30 segundos en TikTok sin narración alguna.

La voz del narrador sigue siendo esencial para los que la eligen. Pero cada vez menos gente la elige por defecto. Eso está cambiando la forma en que los locutores conciben su trabajo: más conscientes de que están construyendo momentos para ser reproducidos, más cuidadosos con las frases que podrían convertirse en virales, más atentos a que su narración funcione también cuando se escucha sin imagen.

El gol sigue siendo el mismo en todos los estadios. Cómo se cuenta ese gol es la diferencia entre un momento que se olvida y un momento que se recuerda durante décadas.

Y esa diferencia la hace todavía, invariablemente, la voz humana.