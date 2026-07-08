Mayte Alcaraz atiza a Sánchez y a Zapatero por sus privilegios: verano en tumbonas y joyas saudíes

La columna que Mayte Alcaraz, periodista, publica en El Debate el 8 de julio de 2026, bajo el título Mayte Alcaraz: La Mareta para Sánchez, y las joyas, para ZP, establece un puente muy reconocible entre dos figuras de la política española: Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. La idea central es evidente: mientras el presidente se prepara para disfrutar de un verano protegido en La Mareta, el exlíder socialista se ve envuelto en la difícil tarea de justificar el origen de un conjunto de joyas millonarias que nunca llegaron a parar a Patrimonio Nacional.

Desde el inicio, Alcaraz presenta la situación a través del contraste: por un lado, el uso de una residencia real cedida al Estado y, por otro, la retención privada de obsequios provenientes de monarquías del Golfo, centrándose especialmente en Arabia Saudí. Lo que plantea no es únicamente una cuestión ética, sino lo que ella misma denomina más adelante una “economía vertical”.

La Mareta, Sánchez y el verano del posible adiós

Alcaraz hace hincapié en que en Moncloa se ha delineado un verano casi como una retirada política para Sánchez, con una agenda institucional bastante limitada y centrada en la tumbona. El fragmento seleccionado por la autora refleja el tono irónico del texto original:

«En Moncloa han decidido, ante la más que probable previsión de que sea el último verano de Sánchez en la Presidencia, quemar todas las naves y afincarle en la tumbona, junto a Begoña, sin que nadie le moleste, reduciendo al mínimo su agenda institucional».

A partir de aquí, la columna conecta el calendario político con un verano que aparenta calma:

«Probablemente el último consejo de ministros sea el del 28 de julio, y luego ya a la caipiriña y a montar un gabinete de crisis, con soldados habituales como Illa, ante la ausencia de Zapatero que por entonces estará todavía al teléfono con alguna sátrapa en busca de un documento que justifique el cómo y el porqué del tesoro millonario que guardaba en su caja fuerte».

La descripción de La Mareta, ese palacete frente al océano Atlántico, viene acompañada por la idea de que Sánchez y Begoña Gómez disfrutarán de un agosto prolongado financiado por los Presupuestos. Mientras tanto, el país deberá enfrentar decisiones cruciales sobre amnistía, déficit y unos Presupuestos Generales que ni siquiera han sido intentados durante los últimos tres ejercicios.

Amnistía, Puigdemont y la legislatura en vilo

El análisis se detiene en otro punto clave del artículo: la espera constante de Sánchez ante lo que decidan las instituciones europeas sobre la ley de amnistía y el futuro incierto de Carles Puigdemont. El texto subraya ese hilo político activo mientras se preparan las vacaciones:

«Ahora Pedro está también a la espera de que la Unión Europea se pronuncie sobre la ley de amnistía y el prófugo Puigdemont, al que Sánchez iba a traer de las orejas en su primera reencarnación cuando preguntaba en RNE aquello de «¿la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?», pueda volver y a lo mejor los de Junts le aprueban algo, especialmente en materia de vivienda».

Alcaraz entrelaza esta expectativa con otros frentes abiertos:

Además del tema de amnistía, menciona lo que califica como “pantomima” respecto a los Presupuestos y la discusión sobre déficit.

También recuerda que si no hay cuentas públicas aprobadas eso servirá como excusa para disolver las Cortes. Así presentarán a Sánchez como un presidente “que quiere presupuestos para la gente” frente a unos supuestos aliados del PP, junto a Junts y PNV, quienes se oponen.

El panorama descrito por Alcaraz revela una legislatura sostenida sobre pactos frágiles. El Gobierno parece estar atrapado entre negociaciones continuas y la amenaza latente del adelanto electoral.

Cortinas de humo y corrupción en las empresas públicas

Otro segmento crucial del texto aborda lo que Alcaraz denomina “cortinas de humo” ante el desgaste provocado por casos relacionados con corrupción. Según señala, ya afectan a seis empresas públicas. En este punto, inicia una enumeración sobre temas que servirían como distracción:

La inmigración.

El acuerdo entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía .

y en . La confrontación entre Sánchez y las posiciones adoptadas por Donald Trump .

. La narrativa sobre una “cacería contra jueces” dirigida al progresismo.

De este párrafo se rescata una frase clave donde se sintetiza lo que busca este Gobierno:

«El objetivo de este Gobierno que chapotea en la corrupción mire hacia donde mire –con seis empresas públicas ya contaminadas– es que cortinas de humo como la inmigración […] le den algo de oxígeno».

Esa imagen del Gobierno “chapoteando en corrupción” sirve como telón de fondo para las vacaciones estivales en La Mareta.

Las joyas de Zapatero y la “economía vertical”

La parte más incisiva del artículo llega cuando Alcaraz vincula el caso relacionado con las joyas pertenecientes a Zapatero con el uso indebido o no declarado de propiedades cedidas al Estado. Se recuerda cómo es habitual entre las monarquías del Golfo regalar joyas valiosas a jefes gubernamentales; sin embargo, lo trascendental radica en cómo cada uno gestiona esos regalos.

Aquí aparece uno de los párrafos más relevantes cuya reproducción literal resulta necesaria:

«Las cosas de la vida: regalías como joyas y otros gajes con que le obsequiaban a Zapatero se las quedaba el propio agasajado pero los regalos que recibía […] los entregaba a Patrimonio Nacional para que luego los disfrutaran gente como Sánchez y el propio Tutankamón de Valladolid.»

La contraposición es clara:

Según relata Alcaraz, mientras Zapatero mantiene joyas valoradas en más de un millón euros guardadas sin declarar oficialmente a Patrimonio,

mantiene joyas valoradas en más de un millón euros guardadas sin declarar oficialmente a Patrimonio, Por su parte, Juan Carlos I entrega los regalos institucionales a Patrimonio Nacional, permitiendo así que residencias como La Mareta sean utilizadas por presidentes como Sánchez para sus veranos.

En esta lógica finaliza también irónicamente Alcaraz al mencionar cómo ese objetivo gubernamental podría resultar beneficioso frente al Atlántico desde su palacete regalado por Hussein desde Jordania al Rey Juan Carlos.

Entre tumbonas veraniegas en La Mareta y cajas fuertes repletas con joyas saudíes, Mayte Alcaraz teje un retrato claro acerca del poder político. Un reflejo donde privilegios parecen ser moneda corriente mientras nos recuerda quién realmente disfruta esos lujos…y quién paga por ellos.