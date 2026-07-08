Las revistas del corazón en el kiosko: las bodas de Suso Álvarez, Nieves Álvarez y Taylor Swift copan las portadas

Hay semanas en que el kiosco del corazón tiene la generosidad de ofrecer todo a la vez: boda española con menú de estrella Michelin y boda americana con rifas de relojes Cartier y un Chevrolet del 70.

La semana del 3 al 8 de julio de 2026 ha sido exactamente eso: una doble celebración nupcial que ha saturado de blanco las portadas de todas las revistas, con Suso Álvarez y Marieta dominando el papel cuché español y Taylor Swift y Travis Kelce acaparando todo lo demás.

Suso y Marieta: bodorrio toledano con 220 invitados y 40.000 euros de banquete

El que fuera concursante de Gran Hermano y la exparticipante de La Isla de las Tentaciones se dieron el sí quiero el jueves 3 de julio en el Cigarral del Ángel Custodio de Toledo, una finca con vistas privilegiadas a la ciudad imperial que llevaban eligiendo desde enero. La celebración contó con más de 220 personas y un cubierto de 180 euros por persona, con el menú a cargo del chef Iván Cerdeño, con dos estrellas Michelin y tres soles en la Guía Repsol. Solo el banquete supuso un gasto de 40.000 euros.

Suso llegó a la finca agarrado al brazo de su madre y se emocionó desde el primer minuto que puso los pies en el suelo al bajar del coche. Ante las más de 220 personas congregadas, realizó el paseo hasta el altar, copado de flores blancas, donde esperaba el cómico que moderaría la ceremonia.

Entre los invitados, caras reconocibles del universo televisivo al que pertenecen: Irene Rosales, acompañada de su pareja Guillermo, y Belén Rodríguez, ardua defensora de Gran Hermano, no quisieron perderse el momento. Carmen Borrego, quien había confesado querer a Marieta como a una hija desde que llegó a su corazón, también estuvo presente.

La novia llegó con un vestido corsé que las revistas han diseccionado con la precisión de un sastre. La preboda, celebrada el día anterior, incluyó bailes a ritmo de DJ y más lágrimas de emoción que en muchas finales de Supervivientes.

Taylor Swift y Travis Kelce: la boda más blindada del año en Nueva York

A la misma hora que Toledo se llenaba de flores blancas, al otro lado del Atlántico Taylor Swift y Travis Kelce sellaban su unión en lo que ha sido la boda más comentada del año en la prensa internacional y que inevitablemente ha llegado también a las revistas españolas con portada garantizada.

La pareja sellaron su unión con un anuncio luminoso que rezaba «JUST&T MARRIED!», un juego de iniciales que fusionaba sus nombres. Ambos vistieron de Christian Dior, según confirmó la publicista de la cantante, y optaron por una ceremonia sin damas de honor: Austin Swift ejerció de man of honor y Jason Kelce de padrino.

Entre los detalles de la celebración destacó un área de juegos donde los recién casados hicieron rifas que incluían relojes Cartier. El gran premio fue un Chevrolet Chevelle de 1970 con la matrícula «JUST&T MRD», el mismo coche que Travis usó en su primera cita con Taylor en 2023 para llevarla a su salida del Arrowhead Stadium tras un partido de los Chiefs.

Los novios obsequiaron a sus invitados un pañuelo blanco con el monograma de la pareja bordado y la leyenda «So it’s gonna be forever», en referencia a la canción Blank Space del álbum 1989.

La lista de invitados fue uno de los secretos mejor guardados del año. Karlie Kloss llegó enfundada en un impresionante vestido dorado del que aún no se ha confirmado la maison, escoltada por Joshua Kushner. Su presencia fue la confirmación de la reconciliación de una amistad que llevaba casi una década rota por diferencias políticas vinculadas al entorno del clan Kushner y su relación con la familia Trump. Gigi Hadid, Bradley Cooper y Dakota Johnson también estuvieron entre los afortunados con invitación.

Lo que Blake Lively hacía mientras se celebraba la boda ha generado su propio hilo de especulaciones en las redes, dado el conocido distanciamiento entre ambas amigas.

Nieves Álvarez: la modelo que nunca deja de ser portada

Entre bodas millonarias y celebrities internacionales, Nieves Álvarez vuelve a ser esta semana uno de los nombres más rentables para las revistas del corazón, una constante que se repite con una regularidad que dice mucho sobre el poder de permanencia de la modelo madrileña en el imaginario colectivo español. Más de treinta años de carrera y sigue siendo garantía de ventas en cualquier kiosco.

Julia Janeiro: el piso propio como rito de paso

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dado esta semana el paso que todas las revistas del corazón consideran un hito generacional: su primera casa en Madrid. La noticia ha venido acompañada de detalles sobre la ubicación elegida, el barrio y el vecindario, convirtiendo lo que es una decisión personal en material de portada.

Julia, que a sus 22 años está construyendo su propio camino con creciente autonomía respecto al universo mediático de sus padres, ha visto cómo este paso se interpreta en clave simbólica: el inicio de una nueva etapa, la consolidación de su independencia y, según algunos medios, la noticia que hará feliz a Jesulín porque marca el inicio de «una de las etapas más felices» de su hija.

Eva González: la playa y el hijo como antídoto al escrutinio

La presentadora sevillana ha aparecido en las revistas esta semana en su versión más desenfadada: disfrutando del mar con su hijo Cayetano, fruto de su matrimonio con el torero Cayetano Rivera. Una imagen que contrasta deliberadamente con la tensión mediática que ha rodeado a la pareja en los últimos meses y que encaja perfectamente con el tipo de contenido que mejor funciona en verano: famosos sin posado, naturalidad y niños felices en la playa.

El corazón sigue latiendo

La semana ha demostrado que el papel couché sabe perfectamente lo que hace cuando combina una boda de realities con llantos y menú de estrella Michelin, una boda global con Cartier y un Chevrolet del 70, una modelo que nunca envejece en las portadas, una hija de famosos que compra su primer piso y una presentadora que va a la playa con su hijo.

Es la fórmula de siempre. Y sigue funcionando.