Sale a la luz uno de los últimos broncazos de Sánchez a Ábalos por WhatsApp: «¡Coño! ¿Debo hacerlo yo?»

Derivado de que a Jose Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión, se le revisaron bien todos los dispositivos, están saliendo a la luz poco a poco diferentes conversaciones de su WhatsApp.

Y evidentemente, son jugosas. Las de la parte festiva y carnal, y las de la parte política, sobre todo en relación a los mensajes de Pedro Sánchez.

Los mensajes, fechados en junio de 2021, reflejan un momento de máxima tensión interna: un presidente inquieto por el «pulso político» del partido y un ministro de Transportes que aún se consideraba esencial, justo antes de darse cuenta de que en política nadie es insustituible, por mucho que el jefe te escriba constantemente.

La última semana de Ábalos al frente de esa cartera, ya saben, es para serie de ficción.

Ahora, publica la excelsa periodista de investigación, Irene Tabera, en OkDiario, otras de las jugosas conversaciones en las que Sánchez se harta de la incapacidad de Ábalos para manejar algunos detalles del Partido -bastante tenía el ministro con pensar en qué plan tenía cada noche-. Y termina en bronca de superior de las que hacen a uno retorcerse en el asiento hasta sin ser protagonista.

Anatomía de una separación

Hasta hace poco, el relato predominante sobre la relación entre Sánchez y Ábalos era el de una alianza casi indestructible. Habían recorrido juntos kilómetros de carretera, defendido la moción de censura y compartido cargos clave en el Gobierno. Además, los mensajes llenos de camaradería eran frecuentes: «Eres uno de los mejores activos del Gobierno, gracias por tu lealtad y brillantez», escribió el presidente a su entonces hombre más cercano.

Sin embargo, la nueva información revelada por la investigación sobre sus intercambios —un mes antes de apartarle de la Secretaría de Organización— muestra una cara diferente:

Sánchez critica a Ábalos por la situación en Ferraz: «Es descorazonador ver la falta de pulso político en Ferraz».

critica a por la situación en Ferraz: «Es descorazonador ver la falta de pulso político en Ferraz». No se trata simplemente de una queja; es una advertencia sobre la urgencia de «cambiar las cosas» dentro del engranaje orgánico del PSOE.

Pocos días después, ese cambio se concreta con su relevo: la Secretaría de Organización pasa a manos de Santos Cerdán, mientras que Ábalos comienza su descenso desde el núcleo duro socialista.

Esta secuencia resulta políticamente significativa: el presidente opta por usar el canal más directo y personal —WhatsApp— para expresar su descontento y, acto seguido, reconfigura el poder interno, enviando un mensaje claro al partido y a su propio número dos.

Ferraz en turbulencias: contexto detrás de los mensajes

Los mensajes tienen lugar en pleno 2021, un año complicado para el PSOE:

El partido enfrentaba un desgaste considerable tras gestionar la pandemia y lidiar con tensiones con barones territoriales como Emiliano García-Page , a quien Sánchez llegó a instar a Ábalos a «dar un toque» cuando este criticaba la línea oficial del Gobierno.

, a quien llegó a instar a a «dar un toque» cuando este criticaba la línea oficial del Gobierno. Ferraz era escenario de una lucha soterrada entre un control estricto desde la dirección y voces críticas internas, especialmente respecto a las estrategias de pactos y al rumbo ideológico del partido.

La Secretaría de Organización bajo Ábalos era el epicentro del poder: diseño de listas, coordinación territorial y gestión ante crisis internas.

En este contexto, el reproche sobre la «falta de pulso político» no puede interpretarse como una simple salida inapropiada. Más bien revela que Sánchez percibía la estructura del partido desconectada tanto con la ciudadanía como con los socios e incluso con su propio proyecto.

El posterior ascenso de Santos Cerdán, hoy figura clave también en los casos que afectan al entorno socialista, confirma que aquella reprimenda digital fue solo el inicio de un reajuste orgánico que sigue condicionando la vida interna del PSOE.

El eco judicial y mediático de una relación deteriorada

La historia no concluye en 2021. Con el tiempo, los mensajes entre Sánchez y Ábalos han adquirido relevancia en varias investigaciones:

La UCO ha rastreado mensajes vinculados a una trama relacionada con hidrocarburos, donde se menciona un enfrentamiento entre ambos y se describe una escena famosa con el comentario «se ha enfrentado el putero al guapo», haciendo referencia a una discusión tras la destitución del ministro.

ha rastreado mensajes vinculados a una trama relacionada con hidrocarburos, donde se menciona un enfrentamiento entre ambos y se describe una escena famosa con el comentario «se ha enfrentado el putero al guapo», haciendo referencia a una discusión tras la destitución del ministro. En otro episodio, las comunicaciones previas a la detención de Koldo García indican que la interlocución entre Sánchez y Ábalos seguía siendo intensa a comienzos de 2024, aunque ya sin protagonismo para el exministro.

Mientras tanto, el ambiente político está cargado con sospechas, acusaciones cruzadas y silencios estratégicos:

El PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria para exigir al presidente que explique su conocimiento sobre los hechos que han llevado a prisión a Ábalos , Koldo y Cerdán , sugiriendo un posible hilo directo entre la cúpula del PSOE y las tramas bajo investigación.

, y , sugiriendo un posible hilo directo entre la cúpula del PSOE y las tramas bajo investigación. Por su parte, Sánchez se ha esforzado por marcar distancias públicas con su antiguo colaborador. Evita mencionar su nombre incluso tras su condena; es un ejercicio claro para separar los problemas judiciales de Ábalos con la imagen del Gobierno.

A su vez, Ábalos ha alternado momentos defendiendo al partido con advertencias hacia él mismo indicando que no será «recordado solo» entre los escándalos históricos; aunque aclara no tener pruebas que comprometan directamente al presidente. Un mensaje que puede no ser enviado por WhatsApp pero resuena como un aviso dirigido al viejo contacto guardado en su móvil.

Consecuencias políticas: lealtades cambiantes y ‘pantallazos’ que pesan

La filtración sobre estos altercados digitales tiene claras repercusiones para la política española:

Refuerza la percepción sobre cómo las lealtades dentro del entorno socialista son intensas pero inestables. Se pasa así rápidamente del elogio «eres uno de los mejores activos del Gobierno» al reproche descorazonador; poco después ocurre un relevo discreto dentro del partido.

Alimenta también las narrativas opositoras acerca de un presidente que controla minuciosamente los equilibrios internos; conoce bien las tensiones e irregularidades potenciales relacionadas con sus colaboradores.

Normaliza además un nuevo campo donde se libran batallas políticas: los chats privados como herramienta pública. Hoy son los intercambios entre Sánchez y Ábalos; mañana cada dirigente será consciente que cualquier conflicto digital puede acabar siendo noticia.

Para el PSOE, estos mensajes reabren viejas heridas nunca completamente cerradas: cuestionan nuevamente el papel centralizador de Ferraz como centro neurálgico del poder. Y destacan además cómo un presidente puede cambiar a su mano derecha sin mirar atrás… aunque sea solo en público.

Epílogo: cuando el ‘doble check’ azul llega a los tribunales

Que algo tan simple como «es descorazonador ver la falta de pulso político en Ferraz» acabe siendo analizado por jueces, periodistas y rivales políticos ilustra perfectamente esta época: lo reciente en el socialismo español ya no solo se escribe en comités federales o ruedas de prensa; también queda registrado en servidores digitales, copias almacenadas o USB incautados.

Y así es como esos archivos digitales transforman lo que alguna vez fue una alianza política entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en un caso paradigmático sobre cómo unas simples conversaciones pueden presagiar el final fulgurante para cualquier carrera política… siempre bajo la atenta mirada del doble check azul como testigo silencioso.