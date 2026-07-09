Dani Esteve (Desokupa) se quita de un plumazo a la reportera de los pelos en el sobaco: «¡Sucia, pestosa!»

Fue este 8 de julio y en los juzgados de Plaza de Castilla, donde Daniel Esteve, líder de Desokupa, acudió a declarar por una de sus causas abiertas, en este caso relacionada con, prepárense, Pablo Iglesias.

A su llegada a los juzgados el tipo fue interceptado por la reportera Alejandra Martínez -conocida por la de los pelos en el sobaco-, precisamente empleada del expodemita en su canal panfletario Canal Red. Ya conocen a la personaje, absolutamente lamentable pero sin un ápice de vergüenza. El lío estaba servido.

Hoy @alemvelasco_ ha pillado a Daniel Esteve, de Desokupa, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla y le ha hecho un par de preguntas. pic.twitter.com/nU5PwSyUpR — Canal Red (@CanalRed_TV) July 8, 2026

La confrontación comenzó con una pregunta provocadora: «¿Por qué te da tanta vergüenza admitir que eres un nazi?». Esteve respondió con insultos, calificando a la periodista de «sucia» y «pestosa», mientras evitaba responder a las cuestiones planteadas.

Tensión y medidas cautelares

Durante el intercambio, se mencionaron diversas cuestiones judiciales. El entrevistado dijo entre risas que no se habían aceptado medidas cautelares solicitadas por el abogado de «el Chepas», que había pedido una orden de alejamiento porque tiene más miedo que vergüenza.

El encuentro estuvo marcado por descalificaciones personales por ambas partes. Esteve hizo comentarios sobre la altura de la periodista (1,59 metros frente a su 1,81) y amenazó con llamar al Seprona, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil.

La periodista respondió con referencias a problemas dentales de Esteve y calificó la actitud del líder de Desokupa como «la derechita cobarde», en alusión a su negativa a responder las preguntas sobre sus supuestos vínculos ideológicos.

Pues bien, este es el tipo de periodismo que la izquierda critica en reporteros de verdad como Bertrand Ndongo o Vito Quiles, que jamás meten un micrófono insultando al entrevistado, como hace la lamentable tipeja comunista. La asquerosa doble vara de medir de los socialistas y demás mangantes, que no tienen vergüenza ninguna y que sin duda aplaudirán a esta señora de pelo en sobaco.

Demanda a la «pulgosa»

Muy fina la reportera, solo se le ocurre llamar durante el ‘encuentro’ varas veces «nazi» a su oponente. Dani Esteve, recuerden, salía del juzgado e iba acompañado por su abogado.

Lo demás es mejor escuchárselo a él: