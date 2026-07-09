¡Alerta máxima! ¡Sánchez se va a Londres con Begoña y hay riesgo de fuga!

Venimos muchos días hablando del tema del momento: el pasaporte de Begoña.

Ya saben ustedes que el juez Peinado se fue de vacaciones y dejó el marrón al juez suplente, que tiró por el camino de enmedio: a la Cumbre de la OTAN en Turquía, no, a la graduación de la hija en Londres, sí.

Así que Begoña Gómez, tetraimputada, se va con Pedro Sánchez a Londres, con el más que evidente riesgo de fuga al que se asoma el juez que lo ha permitido. Ahora solo queda cruzar los dedos… ¿Se imaginan un panorama en el que la mujer del presidente no vuelve y se larga a vivir la vida en República Dominicana?

Todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ del jueves 9 de julio de 2026, de la mano de José Ramón Riera, Julián Salcedo y Milagros Marcos.